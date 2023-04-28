Как отличить Путина и его двойников: Пионтковский указал на красноречивые детали

Последнее время в медиа-среде все чаще поднимается вопрос о существовании двойников Путина. Известный журналист Андрей Пионтковский рассказал о способах, как отличить реального Владимира Путина от его двойников.

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Об этом сообщает издание "24 канал". Возможно, этот вопрос стал настолько актуальным, что уже даже в Кремле начали выдавать комментарии.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, у российского лидера нет ни двойников, ни бункеров. Это является первым случаем, когда на таком высоком уровне в Москве опровергают подобные утверждения.

"Сложно опровергать очевидное. Реальный Путин сидит за столом со своими министрами на 10 метров, только "императору" Си позволили приблизиться. И никогда он не выступает перед толпой или с незнакомыми людьми. А потом нам показывают невероятные кадры, как он "был" в Мариуполе и встречался с "жителями" города",– рассказал Андрей Пионтковский.

Журналист отметил, что следует обратить внимание на то, как окружение Владимира Путина относится к его двойникам в публичных выступлениях. Когда перед людьми появляется двойник, он не вызывает у них уважения, а скорее вызывает недоверие. Например, на встречах с генералами на оккупированных территориях, появление Путина-двойника не вызывало особого внимания со стороны присутствующих и не вызывало уважения.

На этой встрече, по словам публициста, возможно, Путин или его двойник пытались продемонстрировать, что Михаил Теплинский и Александр Лапин имеют широкую поддержку военного руководства и являются важными фигурами. Однако на самом деле даже в России они не пользуются высокой оценкой со стороны экспертов, в том числе со стороны Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова, и считаются неэффективными генералами.

"Это был показательный спектакль, организованный генералами, чтобы двойничек Путина подтвердил, что Теплинский и Лапин молодцы и не отправлены в отставку. Плохие у них дела", – подытожил Пионтковский.

Напомним: кремлевские пропагандисты заявили, что диктатор Владимир Путин якобы совершил "визит" во временно оккупированный Мариуполь. Лживые российские СМИ рассказали легенду о том, что главный военный преступник РФ якобы передвигался по разрушенному городу за рулем авто.

19 марта пропагандисты наперебой публиковали циничные видео из Мариуполя, куда якобы приехал кремлевский диктатор Владимир Путин. Жители города, в который российская армия принесла смерть и разруху, благодарили главного военного преступника РФ за "победу".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы высмеяли сомнительный визит Путина. Они отметили, что Кремль, вероятно, использовал двойника, поэтому в Мариуполе действительно мог быть человек, похожий на диктатора. У настоящего Путина путь может быть только один – в суд в Гааге.

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