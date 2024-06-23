Россияне пожаловались на массированную ночную атаку дронов: в сети пишут о взрывах
В ночь на 23 июня на территории страны-агрессора России прогремела серия взрывов. Чиновники заявили, что несколько областей были под атакой беспилотников.
По легенде кремлевской пропаганды, над регионами якобы были уничтожены десятки БПЛА. Об этом пишут российские Telegram-каналы.
Губернатор Брянщины Александр Богомаз пожаловался, что дроны летали над Дубровским, Брянским, Клинцовским, Трубчевским, Брасовским и Почепским районами, а также над Новозыбковским и Стародубским муниципальными округами. При этом чиновник выдал, что в регионе якобы было уничтожено 25 БПЛА. Более того, пропагандисты, сославшись на слова чиновника, заявили о 30 дронах.
По утверждениям чиновников и пропагандистов, пострадавших в Брянской области якобы нет. Однако граждане РФ пожаловались на мощные взрывы в городе Сураж Брянской области.
Кроме того, взрывы ночью слышали в Смоленской области. Местный губернатор Василий Анохин сообщил о работе ПВО над Смоленском и Ярцево.
Пропаганда отчиталась, что в этом регионе также якобы отбили атаку БПЛА. По легенде росСМИ, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.
Напомним, в сети опубликовали последствия уничтожения защитниками Украины склада дронов-камикадзе типа Shahed-136 в Краснодарском крае РФ. Прилеты в ночь на 21 июня также повредили сопутствующую инфраструктуру вражеского объекта.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июня Силы обороны Украины поразили склад горюче-смазочных материалов в Тамбовской области РФ и нефтебазу "Энемская" в Республике Адыгея. Впоследствии защитники отправили "бавовну" еще на ряд НПЗ, по РЛС и РЭБ оккупантов под Брянском и в Крыму.
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