Войска РФ добились некоторых успехов, но понесли тяжелые потери: разведка Британии рассказала о боях за Бахмут и Угледар

Российские оккупационные войска добились некоторых успехов в боях за Бахмут и Угледар. При этом путинская армия несет тяжелые потери.

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Об этом говорится в сводке разведки министерства обороны Британии о ситуации в Украине на 10 лютого. "С 7 февраля 2023 года российские силы, вероятно, добились тактических успехов на двух ключевых участках", – говорится в сообщении.

В частности, на северной окраине Бахмута, что в Донецкой области,силы ЧВК "Вагнера" продвинулись на 2-3 км дальше на запад, контролируя местность возле главной трассы М-03, ведущей в город. На данный момент оккупанты все больше доминируют на северных подступах к Бахмуту.

Южнее путинская армия обошла западную окраину города Угледар, где они возобновили наступательные операции в конце января 2023 года.

Тем не менее, российские подразделения понесли особенно тяжелые потери в районе Угледара, так как там на штурм выпускали неопытные подразделения. Кроме того, российские оккупанты сбежали и бросили на поле боя не менее 30 практически неповрежденных бронетранспортеров.

Напомним, украинские защитники Бахмута стоят на рубежах обороны, город держится в условиях интенсивных атак оккупантов. При этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что не исключает "любые сценарии" дальнейшего развития ситуации.

В то же время, украинский военный, командир отдельной тактической группы аэроразведки "Мадяр" сообщил, что Силы обороны Украины полностью истощили зэков-"вагнеровцев" в боях за Соледар и Бахмут Донецкой области. В настоящее время армия государства-агрессора РФ пускает на убой остатки наемников ПВК.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины сейчас, если не учитывать границу с Беларусью, ведут боевые действия с врагом на линии фронта протяженностью более 800 км. Самыми тяжелыми являются несколько участков – Лиманское направление, Марьинка и Авдеевка, Угледар и Бахмут.

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