Что за экстремисты могут атаковать Москву в последующие 48 часов. Интервью с российским оппозиционером Яковенко

7 марта на сайте посольства США в России появился призыв к американцам, проживающим в России, в частности в Москве, избегать больших скоплений людей и не посещать публичные мероприятия в течение ближайших 48 часов. По информации ведомства, речь идет об опасности атаки неких "экстремистов". Сложно предположить, кого именно имели в виду дипломаты, но совершенно очевидно, что к таковым можно смело отнести российские спецслужбы и силовиков. При этом главным экстремистом в России является ее президент Владимир Путин.

Может ли Кремль накануне выборов организовать теракт, чтобы сплотить вокруг себя избирателей? Особой необходимости в этом нет, поскольку исход выборов предрешен. Тем не менее и такого исключать нельзя. Что касается реальной поддержки Путина в РФ, то лишь каждого пятого россиянина можно назвать его убежденным сторонником. Львиную долю поддержки кремлевского диктатора составляют безразличные россияне "вне политики". Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

– Как вы думаете, с чем именно связано такое необычное предупреждение этого западного посольства?

– В этом предупреждении меня смущает одно слово: "экстремисты". Я не очень понимаю, какие именно экстремисты собираются нападать в Москве на большие скопления людей. Кто имеется в виду? Экстремисты из числа российских спецслужб, из числа омоновцев, росгвардейцев? Если это, то тогда более-менее понятно.

Если это предупреждение касается нежелательности участия граждан США в каких-то массовых мероприятиях, то это понятное предупреждение. На самом деле мне не известно о том, что планируются какие-то мероприятия оппозиции. Поэтому мне не понятно, о каких больших скоплениях людей идет речь. О присутствии большого количества людей в метро в час пик или о чем-то еще?

То есть в целом мне не понятна ни тональность этой новости, ни ее смысл. Теряюсь в догадках.

– Считаете ли вы, что сегодня Путину нужен какой-то повод, чтобы консолидировать российское общество вокруг себя? Например, теракт, взрывы домов, что уже практиковалось в России?

– На сегодня особой необходимости в этом нет, потому что и так все подконтрольно. Но кашу маслом не испортишь. Я думаю, что неплохо было бы подстегнуть. Например, устроить какие-то теракты или еще что-то в этом роде.

Но я еще раз подчеркиваю: речь идет не о существовании каких-то неведомых экстремистов, а о действиях власти. Сегодня именно российская власть и есть тот самый главный террорист и экстремист, который угрожает жизни и здоровью людей.

Не знаю, каких еще экстремистов нужно искать, если есть Путин.

– Возможны ли какие-то неожиданные для властей события непосредственно в день выборов, 17 марта?

– Эти события будут неожиданными и для меня тоже. Я понимаю, что, скорее всего, значительная часть людей последует призыву Навальной и попытается пойти на акцию "Полдень против Путина". Но я не думаю, что это может как-то повлиять на результаты голосования.

Скорее всего, эти люди будут восприниматься как те, кто пришел голосовать, и фактически их участие в этой акции не сможет ничего изменить. У меня нет ощущения, что такого рода акции могут привести к переменам и что это надо поддерживать.

– Допускаете ли вы, что реальная поддержка Путина в российском обществе действительно достаточно высока?

– Думаю, главным образом поддержка Путина заключается в безразличии граждан. Самая главная опора Путина – это люди, которым наплевать на все, которые не готовы вообще заниматься политикой, принимать происходящее как свое личное дело.

Что касается людей, которые верят в то, что говорит российский телевизор, то я не думаю, что количество этих людей существенно превышает 20%. Основная поддержка Путина – это безразличные.

– Вы наверняка знаете о том, что в последние недели армия Путина существенно активизировалась в Украине. Она ведет наступление, хоть оно и не носит стратегического характера. По оценкам украинского Генштаба, противник бросает очень большие силы. В частности, он готов жертвовать своими Су-34, которых всего за две недели было сбито 13. Ежедневные потери армии Путина в Украине составляют порядка 1200. Знают ли об этом россияне? Как этот колоссальный уровень потерь сказывается на поддержке Путина?

– Думаю, что очень мало сказывается. Дело в том, что информации об этих потерях не существует в российском телевизоре. А то, чего не существует в телевизоре, не существует и в массовом сознании россиян.

Действительно, потери большие. Но они полностью восполняются людьми, которые приходят за деньгами. По данным украинского Генштаба, оккупационная армия теряет в сутки 1200 человек. Но, по данным Путина и Шойгу, примерно 1500 человек в день подписывают контракт с российской оккупационной армией. По данным украинского Генштаба, чуть меньше – 1200-1300. Разница небольшая.

Но в любом случае потери компенсируются, так что здесь проблем нет. Цена человеческой жизни в России равна нулю, поэтому здесь говорить о серьезном изменении общественных настроений не приходится.

Еще один важный момент состоит в том, что в основном это потери в окраинных регионах, в национальных республиках – Тыва, Бурятия, Северный Кавказ. Москву и Питер практически не трогают. А известно, что общественное сознание в империи формируется в столице. Поэтому все эти потери существенного влияния не оказывают.