БПЛА атаковали энергетические объекты в трех областях РФ: россияне жалуются на перебои со светом. Видео

В стране-агрессоре России снова жаловались на атаку неизвестных БПЛА. В ночь на понедельник, 28 июля, зафиксированы прилеты по электроподстанциях в Белгородской, Орловской и Курской областях.

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Об этом пишут российские пропагандистские ресурсы в Telegram. В атаке россияне снова обвинили Украину.

Белгородская область

В населенном пункте Томаровка Яковлевского городского округа около 00:00 прогремели взрывы. Местные СМИ писали, что беспилотники атаковали электроподстанцию.

На подстанции начался пожар, а в самом поселке пропал свет.

Губернатор региона Вячеслав Гладков инцидент не комментировал. В сети тем временем публиковали фото и видео поврежденного объекта.

Орловская область

А вот губернатор Орловской области страны-агрессора, в отличии от своего коллеги из Белгородщины, официально признал, что в регионе есть повреждения электроподстанции. По своей странице в соцсетях Андрей Клычков выдал, что в Глазуновском районе якобы силами ПВО оккупантов было сбито два БПЛА.

Однако, согласно его заявлению, "есть повреждения на местной электростанции".

"Друзья, сегодня ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района. Пострадавших нет, но есть повреждения на местной электростанции. Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, на месте происшествия работают правоохранительные органы", – выдал российский губернатор.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика!

Курская область

Губернатор Курской области Алексей Смирнов отчитался, что над регионом якобы было сбито 12 "украинских БПЛА". Взрывы гремели в разных районах области всю ночь – в Обоянском, Медвенском, Солнцевском и Пристенском районах.

По предварительным данным, есть прилет по электроподстанции.

Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили поражение нефтебазы "Полевая" в Курской области РФ в ночь на 28 июля. Удар по очередному стратегическому объекту нанесли Силы обороны.

"По информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны врага. В дальнейшем зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно, занялись емкости с нефтепродуктами", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июля российский Курск посетила "бавовна". В городе раздались взрывы. Местные власти сообщали об атаке неизвестных дронов.