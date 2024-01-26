Бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 на месте: в сети показали, как выглядит аэродром 'Энгельс-2'. Фото

В сети появились спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области Российской Федерации. Фото датированы 23 января 2024 года.

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Снимки были опубликованы в Telegram-канале monitoring. Судя по фото, на аэродроме находились шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, два бомбардировщика-ракетоносителя Ту-160 и один военно-транспортный самолет Ил-76/78, а также арсенал ракетного оружия.

Отмечается, что по состоянию на дату съемки подготовка к нанесению ракетного удара не отмечена.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 23 января, вскоре после Дня Соборности, враг снова нанес ракетный удар по мирным городам Украины. В частности, была поражена гражданская инфраструктура Киева и Харькова.

Украинцы еще раз проснулись от сирены воздушной тревоги и звуков взрывов. Среди них и звезды, которые не стали молчать о ненависти к России.

"Как же хочется, чтобы родственники всех пилотов ТУ и МиГ как можно скорее надели черные платья и купили гвоздики", – написал ведущий Андрей Бедняков, за что его бросили в теневой бан. "Это, наверное, мамашки пилотов ТУ пожаловались", – предположил он.

А певица Наталья Могилевская выразила в stories свои соболезнования семьям пострадавших. Из-за трагедии артистка перенесла премьеру песни, которая должна была состояться в этот день, на 24 января.

Ранее мы рассказывали о том, как Елена Зеленская призналась, что может довести мужчину чуть ли не до слез: "Раньше таким чувствительным он не был".

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