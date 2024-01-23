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"Раньше таким чувствительным он не был". Елена Зеленская призналась, что может довести мужа чуть ли не до слез

Катерина Малай
Люди
2 минуты
5,0 т.
'Раньше таким чувствительным он не был'. Елена Зеленская призналась, что может довести мужа чуть ли не до слез

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, какие черты характера ее супруга – президента Владимира Зеленского – изменились в условиях полномасштабной войны. Избранница лидера украинцев призналась, что в рабочем пространстве его характер стал более крепким и выносливым, но в семейном кругу ее возлюбленный, как никогда, чувствителен.

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На эмоции сейчас президента Украины может вывести любое упоминание о его сыне и дочери, которых Владимир Зеленский почти не видит вот уже около двух лет. Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента.

Первая леди государства в ответ на вопрос о внутренних изменениях ее мужа призналась, что за последние годы он стал более упрямым, целеустремленным и выносливым.

"Относительно личного, мне кажется, что он стал, возможно, более сентиментальным в каких-то простых вещах... Его можно порадовать сейчас любой мелочью, которая связана с детьми: прислать фотографию сына или пересказать, что рассказала дочь. И его это сейчас очень эмоционально трогает. Раньше таким чувствительным он не был", – поделилась Елена Зеленская.

"Раньше таким чувствительным он не был". Елена Зеленская призналась, что может довести мужа чуть ли не до слез

Она считает, что причина такой эмоциональности кроется в отсутствии нормального общения со дочерью Александрой и сыном Кириллом. Когда сейчас лидер Украины разговаривает с детьми или слышит о них, он ценит эти моменты сильнее, считает Елена Зеленская.

Она предположила, что в будущем характер мужа станет таким же, каким был раньше. "Надеюсь, что это временно. У меня огромная надежда, что все это закончится. Мне это нужно, как и всем украинцам", – закончила первая леди.

Напомним, ранее Елена Зеленская заявляла, что не хочет, чтобы ее супруг остался на посту президента еще на один или более сроков. Почему первая леди против – читайте по ссылке.

Как писал OBOZ.UA ранее, Елена Зеленская впервые рассказала, что ее 19-летняя дочь Александра стала встречаться с парнем. По словам супруги украинского президента, для студентки это первая в жизни любовь.

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