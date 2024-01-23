'Раньше таким чувствительным он не был'. Елена Зеленская призналась, что может довести мужа чуть ли не до слез

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, какие черты характера ее супруга – президента Владимира Зеленского – изменились в условиях полномасштабной войны. Избранница лидера украинцев призналась, что в рабочем пространстве его характер стал более крепким и выносливым, но в семейном кругу ее возлюбленный, как никогда, чувствителен.

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На эмоции сейчас президента Украины может вывести любое упоминание о его сыне и дочери, которых Владимир Зеленский почти не видит вот уже около двух лет. Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента.

Первая леди государства в ответ на вопрос о внутренних изменениях ее мужа призналась, что за последние годы он стал более упрямым, целеустремленным и выносливым.

"Относительно личного, мне кажется, что он стал, возможно, более сентиментальным в каких-то простых вещах... Его можно порадовать сейчас любой мелочью, которая связана с детьми: прислать фотографию сына или пересказать, что рассказала дочь. И его это сейчас очень эмоционально трогает. Раньше таким чувствительным он не был", – поделилась Елена Зеленская.

Она считает, что причина такой эмоциональности кроется в отсутствии нормального общения со дочерью Александрой и сыном Кириллом. Когда сейчас лидер Украины разговаривает с детьми или слышит о них, он ценит эти моменты сильнее, считает Елена Зеленская.

Она предположила, что в будущем характер мужа станет таким же, каким был раньше. "Надеюсь, что это временно. У меня огромная надежда, что все это закончится. Мне это нужно, как и всем украинцам", – закончила первая леди.

Напомним, ранее Елена Зеленская заявляла, что не хочет, чтобы ее супруг остался на посту президента еще на один или более сроков. Почему первая леди против – читайте по ссылке.

Как писал OBOZ.UA ранее, Елена Зеленская впервые рассказала, что ее 19-летняя дочь Александра стала встречаться с парнем. По словам супруги украинского президента, для студентки это первая в жизни любовь.

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