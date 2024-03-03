Бой длился 11 часов: в России заявили о завершении 'КТО' в Ингушетии, убиты шесть боевиков

В России заявили о ликвидации "боевиков" в Ингушетии, бой с которыми российские силовики вели свыше 11 часов. В рамках объявленной в городе Карабулак "контртеррористической операции" были убиты шесть человек, которых российские власти официально объявили "боевиками Исламского Государства" и обвинили в якобы подготовке террактов на зарубежное финансирование.

Об этом сообщают российские СМИ. Местные ресурсы, связанные с силовыми структурами, при этом публикуют видео с телами убитых, уверяя, что такая же участь ожидает весь "террористический биомусор".

Как пишет российское издание "Подъем", по состоянию на 10 часов утра (по киевскому времени) 3 марта в российской ФСБ заявили о "ликвидации всех боевиков, засевших в квартире в ингушском Карабулаке". Бой между российскими силовиками и вооруженными мужчинами, отстреливавшимися из окон одной из квартир многоэтажки, продолжался свыше 11 часов, в ходе противостояния использовалось как огнестрельное оружие, так и гранаты.

"По информации СМИ, правоохранители застрелили шестерых преступников. Погибших среди силовиков нет, но три человека получили ранения", – пишет издание.

А вот некоторые другие российские издания, в том числе, и из числа Z-пабликов, пишут о том, что в ходе "КТО" был застрелен случайный прохожий. На это в подконтрольных ФСБ ресурсах им уже начали угрожать "уголовной ответственностью за распространение заведомо ложной информации".

Ночью появлялись также сообщения о большом количестве раненых вследствие боя.

Разногласия у российских пропагандистов возникли также вокруг вопроса об эвакуации жильцов дома, в котором находились вооруженные люди и откуда их пытались выбить силовики. Если центральные СМИ утверждают, что людей из многоэтажки эвакуировали, то местные СМИ это отрицают.

Очевидцы событий вообще не могут понять, как силовики могли бить по многоэтажке, в которой живут люди.

Режим "КТО" в районе четырех улиц города Карабулак был введен накануне вечером. Распоряжения о его отмене по состоянию на 10:00 по киевскому времени еще не было.

Согласно официальной версии РФ, сопротивление российским силовикам оказали "боевики Исламского Государства", которые входили "в террористическую группу, финансировавшуюся из-за рубежа". Убитые, утверждают в ФСБ, причастны к ряду нападений на полицейских и планировали совершить "несколько терактов в людных местах".

А вот воевавший за Украину в составе чеченского добровольческого батальона Ислам Белокиев заявил, что бой с российскими силовиками вели сторонники деоккупации Ингушетии.

"В Ингушетии с российскими бандформированиями ведут борьбу сторонники деоккупации. Это воины, не желающие жить под российским сапогом. В данный момент они рискуют своими жизнями, против миллионной армии, не имея никакой поддержки от Запада", – написал он ночью 3 марта.

Тем временем, как уверяют российские СМИ, продолжается "зачистка квартиры, в которой скрывались боевики".

"Сейчас стрельбы нет, проводится зачистка квартиры, по итогам которой можно будет говорить о количестве ликвидированных боевиков", – цитируют они слова источника в силовых структурах Ингушетии.

Это, впрочем, не помешало администраторам связанного с ФСБ местного паблика опубликовать видео с телами убитых в разгромленной квартире людей. На кадрах видны четыре тела, но аудитории предлагается принять на веру то, что всего убитых шестеро.

"Террористический биомусор отправился в джаханнам. На видео – итог любой террористической деятельности. Наказание неотвратимо!" – подписали жуткие кадры администраторы канала, что может свидетельствовать о попытке центральных властей запугать не только потенциальных террористов, но и тех, кто мог быть носителем протестных настроений.

Напомним, накануне вечером в Ингушетии произошла стрельба между силовиками ФСБ и неизвестными боевиками.

Утверждалось, что оперативники ФСБ заблокировали в многоквартирном доме боевиков "Исламского государства", в городе был объявлен режим контртеррористической операции.

Еще накануне российские пропагандисты писали, что боевики якобы планировали теракты в людных местах в Ингушетии.

"Боевики в ингушском Карабулаке при попытке задержания открыли огонь по силам правопорядка, правоохранители вступили в бой с преступниками", – было сказано в сообщении.

А в августе прошлого года партизаны Ингушетии заявили о формировании освободительной армии для борьбы с российскими оккупантами. Россия, считают ингушские активисты, принесла насилие и бедность на их землю. Они также призвали своих соотечественников не участвовать в несправедливой войне против Украины.