Боится атаки дронов: Путин приказал снести любимую резиденцию в Сочи – СМИ

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ снести свою официальную летнюю резиденцию в Сочи "Бочаров Ручей". Он остался без дома, который очень любил и где проводил как официальные встречи с президентами других стран, так и неофициальные с друзьями, поскольку боится летать на этот черноморский курорт.

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Об этом сообщило издание "Проект" в расследовании, обнародованном 7 октября. Именно в этот день Путин отмечает свой 72-й день рождения.

Как выяснили журналисты, основное здание южной резиденции кремлевского диктатора снесено. На ее месте сейчас только котлован и работает строительная техника.

На территории резиденции есть другое здание, где Путин также мог бы проводить встречи. Но главарь российских террористов туда больше не приезжает.

Как отметили журналисты-расследователи, Путин не был на черноморском побережье рекордного количества времени за последние 10 лет.

"Путин вообще больше не летает в Сочи и соседние города - не был там уже семь месяцев. Это рекорд по меньшей мере за последние 10 лет. В этом году он также нарушил свою давнюю традицию - встречать на черноморском побережье день рождения своей любимой Алины Кабаевой", – сообщил Telegram-канал "Проекта".

Главной причиной таких изменений в привычках российского диктатора расследователи называют страх Путина за свою жизнь.

"Путин сократил визиты в Сочи после того, как дроны ВСУ несколько раз атаковали город и повредили вертолетную площадку аэропорта", – пишут расследователи.

Он также предпринимает другие меры безопасности. В частности, пилоты его самолетов гораздо чаще отключают транспондеры, поэтому отследить маршрут полетов Путина теперь стало труднее.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин два года откладывает визит в Турцию из-за отсутствия гарантий безопасности. Он опасается, что Украина может сбить его самолет, когда он будет находиться на пути в эту страну.

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