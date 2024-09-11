Боится, что Украина собьет его самолет: Путин два года откладывает визит в Турцию из-за отсутствия гарантий безопасности – СМИ

Российский диктатор Владимир Путин уже два года откладывает визит в Турцию из-за отсутствия гарантий своей безопасности. Он опасается, что Украина может сбить его самолет, когда он будет находиться на пути в эту страну.

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Об этом пишет Middle East Eye, ссылаясь на источники. Там напомнили, что Путин уже несколько раз откладывал официальные визиты в Турцию. Тогда в Кремле называли разные причины такого решения, однако на самом деле мешают условия диктатора относительно визита в Анкару.

Он хотел бы лететь в Турцию в сопровождении российских истребителей, судя по всему, из-за озабоченности способностью Украины сбивать самолеты на маршруте полета.

"Требование Москвы прилететь с российскими истребителями, а также, возможно, посадить их на территории Турции, является сложным вопросом, поскольку системы противовоздушной обороны НАТО в стране могут воспринимать такие самолеты как враждебные цели", – сказано в статье.

Один из источников отмечает, что Турция вряд ли отключит системы НАТО, чтобы удовлетворить запрос России.

В ходе последних обсуждений визита российские и турецкие официальные лица говорили о возможности прибытия Путина в первую неделю октября. Однако конкретный запрос на истребители делает планирование и организацию визита очень маловероятным. Последний раз Путин посещал Анкару в 2014 году.

Следует отметить, что требования РФ не ограничиваются только истребителями. Российские чиновники также жалуются, что три самых больших гостиницы Анкары – Hilton, Sheraton и JW Marriott – принадлежат США. Москва считает американские гостиничные сети опасными для российского диктатора.

Это повышает вероятность того, что Анкара может предоставить правительственный гостевой дом для размещения Путина – этот вариант является необычным, в последнее время этот протокол не использовался.

Кроме того, поскольку Турция является членом НАТО, российские официальные лица особенно озабочены возможными покушениями на жизнь Путина или его окружения, говорят источники.

Как сообщал OBOZ.UA, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан обсудил перспективы привлечения российского диктатора Владимира Путина к суду и привел исторические примеры подобных случаев. Он также отметил, что Монголии придется объяснить игнорирование ордера МУС во время визита Путина в страну 2 сентября.

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