Блинкен – Лаврову: если Путин и Байден смогут работать вместе, мир будет безопасным

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в среду, 19 мая, провели первую встречу в Рекьявике (Исландия). Представитель Америки заявил, что если президенты двух стран – Владимир Путин и Джо Байден – "смогут работать вместе, то мир будет безопасным".

Он также признал: не секрет, что у Штатов с Россией есть разногласия, но государства могут продолжать работу по таким направлениям как Иран, Афганистан, КНДР. Об этом пишет "РИА Новости".

Лавров в свою очередь призвал нормализовать работу дипломатических миссий и заявил, что Москва готова "разгребать завалы", оставшиеся от предыдущей администрации США.

"Мы должны определиться с тем, как дальше развивать наши отношения, расхождения серьезные. Москва готова обсуждать с США все без исключения вопросы, если этот диалог будет честным", – утверждает глава МИД РФ.

Как казал глава госдепа, Вашингтон ищет "стабильных и предсказуемых отношений с Россией".

Он также предупредил: если РФ будет выступать агрессивно против Штатов и союзников, Вашингтон будет отвечать "не с целью эскалации и не для поиска конфликта".

Как ранее писал OBOZREVATEL, за неделю до этого, 12 мая, Блинкен и Лавров провели телефонный разговор и обсудили, в частности, проведение встречи президентов стран.