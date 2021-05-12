Блинкен и Лавров обсудили встречу Путина и Байдена: детали переговоров

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в среду, 12 мая, провели телефонный разговор. Они обсудили, в частности, проведение встречи президентов стран – Владимира Путина и Джо Байдена.

Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ. "Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита", – сказано в сообщении.

Кроме того, как заявили в МИД России, стороны "обменялись мнениями о подходах" к:

ядерной проблеме Корейского полуострова;

возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе;

рассмотрению задач в сфере стратегической стабильности.

Также Лавров и Блинкен затронули взаимодействие США и РФ в Арктическом совете. На министерской сессии АС в Рейкьявике, которая назначена на 20 мая, председательство в этой структуре перейдет к Российской Федерации.

Указывается, что политики договорились провести на полях этой сессии "отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня".

Добавим, первый разговор Лаврова с Блинкеном состоялся 4 февраля 2021 года.

Как писал OBOZREVATEL: