Блинкен и Лавров обсудили встречу Путина и Байдена: детали переговоров
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в среду, 12 мая, провели телефонный разговор. Они обсудили, в частности, проведение встречи президентов стран – Владимира Путина и Джо Байдена.
Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ. "Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита", – сказано в сообщении.
Кроме того, как заявили в МИД России, стороны "обменялись мнениями о подходах" к:
ядерной проблеме Корейского полуострова;
возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе;
рассмотрению задач в сфере стратегической стабильности.
Также Лавров и Блинкен затронули взаимодействие США и РФ в Арктическом совете. На министерской сессии АС в Рейкьявике, которая назначена на 20 мая, председательство в этой структуре перейдет к Российской Федерации.
Указывается, что политики договорились провести на полях этой сессии "отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня".
Добавим, первый разговор Лаврова с Блинкеном состоялся 4 февраля 2021 года.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее Лавров говорил, что позиция по санкциям против РФ администрации президента США Байдена – это "скольжение по наклонной плоскости", а если бы двусторонние отношения зависели только от Кремля, то они якобы уже давно бы наладились.
Кроме того, глава МИД РФ публично нахамил США и назвал их линию против России "тупой".