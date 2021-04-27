Лавров – о санкциях США против России: администрация Байдена продолжает скользить по наклонной плоскости

В России заявили, что позиция по санкциям против РФ администрации президента США Джо Байдена – это "скольжение по наклонной плоскости", а если бы двусторонние отношения зависели только от Кремля, то они якобы уже давно бы наладились.

С такими заявлениями выступил глава МИД России Сергей Лавров в интервью "РИА Новости", которое было опубликовано пропагандистским агенством во вторник, 27 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если бы это зависело только от нас, мы вернулись бы к нормальным отношениям", – уверяет Лавров.

"В качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага – обнулили бы все меры, принятые по ограничению работы дипломатов России в США", – продолжил он.

Глава МИД РФ уверяет, что российская сторона предлагала это администрации Байдена сразу, как только она принесла присягу и вступила в свои полномочия. Россия, по его словам, "долго терпела" и ждала до лета 2017 года, но потом начала "зеркально отвечать" на действия Штатов.

"У администрации Трампа не получилось эту ситуацию вернуть в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить более-менее зеркально. Но американцы на этом не успокоились. Мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить", – заявил Лавров.

Что же касается будущей встречи президента РФ Владимира Путина и Байдена, то эта идея в Кремле "была воспринята позитивно", сказал министр страны-оккупанта.

В то же время он подчеркнул, что Россия будет жестко реагировать на любые попытки Соединенных Штатов пересечь "красные линии". "Которые, как вы слышали, мы определяем сами", – отметил Лавров.

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Лавров назвал заявления Белого дома о санкциях шизофреническимиhttps://t.co/vNRtvvsCQM pic.twitter.com/NOB7MyxmTg — РИА Новости (@rianru) April 27, 2021

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