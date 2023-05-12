'Бить будут вглубь России': на росТВ устроили истерику из-за ракет Storm Shadow и контрнаступления ВСУ. Видео

На шоу кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой подняли панику из-за предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины и передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow от Британии. Приглашенный эксперт, полковник запаса Михаил Ходаренок заявил, что "еще ничего не началось" и Украина якобы накапливает запасы необходимого вооружения.

Видео дня

В эфире шоу "60 минут" он отметил, что, по его мнению, ВСУ начнут наступательную операцию с "массированного огневого удара" высокоточным оружием "на всю возможную глубину" по всем "возможным объектам". В первую очередь под удар попадет инфраструктура, считает Ходаренок (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На самом деле еще ничего не началось. Утверждение президента Зеленского о том, что надо немножечко подождать. С чем это связано? На мой взгляд это чисто практические шаги с его стороны. Надо, например, еще 50 ракет Storm Shadow..." – сказал он.

Российский полковник добавил, что ракеты Storm Shadow, которые Украине передаст Лондон, в действительности могут бить минимум на 550 км.

"В зоне досягаемости этого изделия находится и Новороссийск, и Сочи, и Ростов-на-Дону, и Краснодар. То есть, по всей видимости, задержка связана только с поступлением дополнительного высокоточного оружия", – предположил Ходаренок.

Он отметил, что "очень много говорили" об "умных" бомбах малого диаметра наземного запуска GLSDB и бомбах увеличенной дальности JDAM, но "какого-то масштабного применения со стороны Украины не отмечается, видимо, создаются необходимые запасы".

"Опять-таки, боеприпасы HIMARS, сколько они там поставили, неизвестно, какой дальности – тоже. ...Они (Украина. – Ред.) объявят о том что наступательная операция началась, когда появятся первые для них результаты оперативного значения. Ну, скажем так, взят тот или иной город, вышли на тот или иной рубеж, вот тогда только они объявят", – сказал Ходаренок.

В свою очередь Скабеева упрекнула полковника в том, что он "умеет вселить оптимизм и надежду".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На росТВ выдали новую "страшилку" о будущем мира. У Скабеевой рассказали, что россиянам предстоит воевать с "гей-цивилизацией", чтобы "защититься".

– Лева из беларусской группы "Би-2" назвал путинистов убийцами и заявил, что не вернется в РФ. По словам музыканта, пропутинская Россия вызывает у него только омерзение.