В Москве в новогоднюю ночь произошел мощный пожар: горел ангар с дизельным топливом. Видео

Новый 2024 год в России начался с мощного пожара. Он вспыхнул на территории горнолыжного комплекса Lata-Trek в Москве.

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Горел ангар с дизельным топливом, пожар сопровождался звуками взрывов. Видео с места событий публикуют российские Telegram-каналы.

По данным российских пабликов, площадь возгорания составила от 800 до 1000 квадратных метров: огонь охватил двухэтажное металлическое здание с пристройкой. Оно вспыхнуло после 1:00 по московскому времени (после полуночи по Киеву).

Густой черный дым, поднимавшийся над горящим ангаром вблизи Рублевского шоссе, был виден издалека. Также округу оглушала канонада взрывов. Местные жители предположили, что взрывались цистерны с топливом, а пропагандистские паблики начали писать о возможных разрывах якобы находившихся в ангаре с топливом фейерверков.

Официальных объяснений, что именно взрывалось, не было.

РосСМИ отмечают, что пострадавших вследствие пожара якобы нет.

Напомним, 30 декабря, в российском Оренбурге загорелся аэропорт. Россиян, находившихся в нем, "эвакуировали": попросту выставили на мороз.

Причиной возгорания, по официальным данным, стало короткое замыкание.

Вследствие пожара рейсы перенесли на 10 часов. А российские пропагандисты назвали случившееся "предновогодним коллапсом".