'Кадыров принадлежит к русской цивилизации': протоиерей РПЦ Ткачев отметился новым заявлением о войне в Украине. Видео

Священник РПЦ Андрей Ткачев, который сам родом из Львова, но бежал из Украины после Революции Достоинства в Россию, выступил с новым скандальным заявлением. Так, он приписал главу Чечни Рамзана Кадырова к "русской цивилизации".

Фрагмент его выступления опубликовал в Telegram украинский политик Тарас Чорновил. Он добавил, что российское православие готово хоть черта объявить святым, если он будет служить Владимиру Путину (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Рамзан Кадыров принадлежит к русской цивилизации всеми фибрами души. Принадлежит к русской цивилизации, к которой не принадлежат пару сотен тысяч Ивановых, Петровых и Сидоровых. А вот Ахмат Хаджи Кадыров и его сын – они принадлежат. Можете представить, как все поменялось? В эти дни кровь русского бойца смешалась с кровью чеченского бойца – возникло боевое русско-чеченское братство", – сказал Ткачев.

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Отметим, что Ткачев известен своими скандальными заявлениями. Так, в 2014 году он проклял участников Евромайдана и сбежал в Россию, откуда регулярно делает антиукраинские заявления.

Как сообщал OBOZREVATEL, кадыровцы, которые также воюют в Украине, сбежали в одной из горячих точек, испугавшись обстрелов ВСУ.

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