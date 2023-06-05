Без дополнительных условий: легион 'Свобода России' предлагает Пригожину обменять подполковника ВС РФ на пленных солдат и пограничников. Видео

Уже небезызвестный представитель легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" обратился к владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину с призывом освободить командира 72 бригады ВС РФ подполковника Роман Винивитин. Взамен русский доброволец, воюющий на стороне ВСУ, пообещал отдать "вагнеровцам" десятки российских рядовых и лейтенантов, которые были взяты в плен Силами обороны.

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Соответствующий ролик бойцы опубликовали на Telegram-канале своего легиона. По словам "Цезаря" Пригожин остается последним командиром вражеской армии, с которым еще можно о чем-то договориться (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вы говорили, Евгений Викторович, что даже к противнику стоит относиться с уважением. Мы предлагаем обменять на Винивитина бойцов российской армии и пограничников. Обмен мы предлагаем без каких-либо условий, это будет сигнал, что мы не хотим пролития крови русских русскими. Честь имею!", – заключил он.

В то же время на такое предложение отреагировали коллеги "Цезаря" из "Русского добровольческого корпуса". Они усомнились в его состоятельности, поскольку ни один военнопленный оккупант не находится в распоряжении российских добровольцев, которые ведут бои в рядах ВСУ. Таким образом ни "Цезарь", ни кто-либо еще из русских военных не может распоряжаться обменным фондом на свое усмотрение.

"Всех взятых в плен военнослужащих ВС РФ, бойцы РДК, в соответствии с обещанием данным на видео командиром РДК, передали украинской стороне. Они будут обменяны на украинских военнослужащих в соответствии с официальной процедурой. Если представитель ЛСР с позывным "Цезарь" обладает собственными пленными, он, безусловно, вправе вести переговоры об их обмене", – обозначили в РДК.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" захватили в плен двух граждан РФ во время набега на Белгородскую область. Они призвали губернатора региона пойти на сделку по обмену.

Однако же губернатор Белгородской области Гладков, испугавшись такой встречи, от сделки отказался, обвинив русских радикалов в циничности и неприкрытом терроризме. Он категорически отказался приезжать на место, куда пригласили его добровольцы корпуса и назвал свои условия.

"Скорее всего они их уже убили. Но если наши ребята живы, то с 17:00 до 18:00 многосторонний автомобильный пункт пропуска "Шебекино", – заявил чиновник.

На эти публичные переговоры отреагировал и глава "Вагнера" Пригожин. Он тоже решил поучаствовать в обмене, но при этом в очередной раз продемонстрировал наглость и самоуверенность.

"Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам", – выдал "путинский повар".