'Беспилотник в каждый дом': в России провозгласили 'неоднозначный' лозунг на фоне атак дронов и взбудоражили сеть. Видео

В России предложили провести неоднозначную акцию. Ее лозунг звучит так: "Беспилотник в каждый дом". Такого в прямом эфире пожелала жителям запоребрика директор российской ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова.

Видео дня

Ее слова стали фразой дня, а ролик с ней быстро разошелся как по российским, так и по украинским Telegram-каналам.

В Москве устроили форум "Цифровая транспортация 2024", на котором речь шла о доставляющем грузы беспилотном транспорте. Там Давыдова т предложила неоднозначную акцию.

"Мы хотим сказать: "Беспилотники в каждый дом!" Может, даже акцию устроим "Поймай беспилотник"!", – заявила российская бизнес-вумен.

То ли директора российской ассоциации завербовал сам Буданов, то ли она приняла не одну рюмку перед эфиром, но это ее предложение прозвучало довольно зловеще для россиян и обнадеживающе для украинцев на фоне успешных атак дронов ВСУ по вражеским арсеналам и другим военным объектам.

Видео активно комментируют как жители "запоребрика", так и украинцы.

Причем россияне, уже не на шутку напуганные украинскими атаками дронов, возмутились словами российской чиновницы. А украинцы вдохновились такой перспективой скорого окончания войны.