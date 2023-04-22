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Белгород снова под обстрелом? Оккупанты "зацепили" город, выпуская ракеты по Харькову. Видео

Дарья Дурова
Новости России
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Жители Белгорода слышали взрыв

Одна из ракет оккупационных войск, запущенная по Харькову и Харьковской области, традиционно не долетела. Вечером 22 апреля, когда российские военные преступники обстреливали территорию Украины, взрыв прогремел в Белгороде (РФ).

Видео дня

Соответствующие видео опубликовали местные Telegram-каналы. Звук был очень сильным, поскольку на одной из улиц в машинах включились сигнализации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

От громкого звука включились сигнализации

По данным мониторинговых пабликов, ВС РФ запустили по Харьковщине и областному центру по меньшей мере семь ракет, одна из которых разорвалась над территорией РФ. Отметим, что это предварительные данные, более точную информацию могут обнародовать официальные источники.

Белгород на карте

Напомним, что поздно вечером в субботу, 22 апреля, противник обстрелял Харьков и Харьковский район. Зафиксировано не менее пяти прилетов.

В Новобаварском районе города из-за ракетного обстрела начался пожар на объекте гражданской инфраструктуры. В Харькове под вражеским огнем оказались гражданские объекты в Слободском и Основянском районах. А в селе Котляры одна из вражеских ракет С-300 попала в частный сектор.

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