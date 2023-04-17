'Бавовна' посетила не только Белгород: в Курской области ночью прогремели взрывы. Видео

Ночью 17 апреля сразу в нескольких областях страны-террориста России прогремели взрывы. Сначала "бавовна" посетила Белгородщину, а потом на "сверхзвук" пожаловались жители Курской области.

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О взрывах заявили в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщают местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Взрывы в Курской области прогремели около 00:30 ночи. На видео, которое россияне выложили в сети, слышен сильный взрыв. После этого громкие звуки доносились тише.

При этом граждане страны-агрессора пожаловались на отсутствие официальной информации, мол, местные власти не предупредили о взрывах, а также не сообщили о каких-либо последствиях.

"Читатели сообщают, что в Глушковском районе громко! Официальной информации пока нет. Подробности уточняются", – говорится в сообщении.

Напомним, в Белгороде поздно вечером 16 апреля прогремели взрывы, после чего в небо поднялся густой дым, свидетельствующий о прилете. В сети пишут, что объектом атаки стала одна из подстанций. Она загорелась, в городе и области начались проблемы со светом.

Ранее сообщалось, что за несколько часов до удара по электроподстанции в Белгородской области тоже слышали взрывы. Тогда работала ПВО оккупантов (в небе были характерные белые следы-линии). В социальных сетях писали, что российские войска якобы сбили БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Курске отказались от проведения парада на 9 мая в текущем году "из соображений безопасности". Ранее такое решение уже приняли в Белгороде. Об изменении формата празднования Дня победы в Курске 10 апреля заявил глава региона Роман Старовойт

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