В Белгороде "бавовна": сообщают об атаке беспилотника по электроподстанции, начался пожар

В Белгороде (РФ) поздно вечером 16 апреля прогремели взрывы, после чего в небо поднялся густой дым, свидетельствующий о прилете. В сети пишут, что объектом атаки стала одна из подстанций.

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Она загорелась, в городе и области начались проблемы со светом. Местные паблики озвучили версию о том, что территорию энергетического объекта якобы атаковал "неизвестный беспилотник".

В сети также публикуют много фото и видео серьезного пожара в Белгороде. Эти кадры доказывают: "бавовна" была масштабной.

Местные Telegram-каналы писали, что жители города слышали несколько взрывов. Пропагандисты по инерции заявляли о "работе ПВО", но потом им пришлось признать факт масштабного пожара.

"Прилетело в подстанцию возле Белгородского СИЗО", – сообщил один из пропагандистских пабликов, который сперва успокаивал, что звуки взрывов были похожи на противовоздушную оборону.

В итоге губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил, что был пожар на "гражданском объекте" в Белгороде и Белгородском районе. Из его слов следует, что "бавовн" могло быть две. Чиновник, впрочем, не уточнил, что горела подстанция в областном центре.

По утверждению российского губернатора, никто не пострадал. В сети тем временем пишут, что беспилотник якобы мог быть не один (по неподтвержденной версии, целых три).

По предварительной информации, в Белгороде начал мигать свет, в некоторых районах он и вовсе пропал. Перебои фиксировались и в других населенных пунктах области.

На ряде улиц Белгорода проблемы также были с водой (об этом писали в городских интернет-группах).

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько часов до удара по электроподстанции в Белгородской области тоже слышали взрывы. Тогда работала ПВО оккупантов (в небе были характерные белые следы-линии). В социальных сетях писали, что российские войска якобы сбили БПЛА.

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