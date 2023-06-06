'Барон Мюнхгаузен отдыхает': Пригожин высмеял фантазии минобороны РФ о потерях ВСУ в Донецкой области

В Минобороны страны-агрессора России выдали очередные фантазии об "уничтожении 1500 украинских военнослужащих" за сутки. В РФ считают, что Украина уже пошла в контрнаступление и кормят своих граждан "феерическими успехами", однако этому не верят и сами россияне.

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Выдумки минобороны высмеял даже главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Его пресс-служба опубликовала комментарий, в котором он высказылся о придуманной информации и назвал ее "барон Мюнхгаузен отдыхает".

Так, в РФ заявили, что 5 июня "на Южно-Донецком направлении" якобы потери украинских войск "составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 "Леопардов" производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин".

Даже Пригожин понимает, что это невозможно.

"Судя по тому, что здесь написано, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян – с такими потерями", – заявил главарь террористов.

Он сказал, что такие потери возможны во время боев как минимум на протяжении 150 километров.

"Это просто из области дикой зашкварной фантастики. Вообще нужно сложить все цифры, которые дает Конашенков. Я думаю, что мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз", – выдал главарь вагнеровцев.

Отметим, что накануне Россия в очередной раз запустила фейк о начале "крупномасштабного украинского наступления". По легенде пропагандистов, украинские военные якобы начали движение на пяти участках фронта.

Однако украинцам напомнили, что Генштаб ВСУ и Минобороны не собираются оглашать начало каких-либо операций, а также призвали не доверять российским фейками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в министерстве обороны Украины потроллили российских оккупантов перед долгожданным контрнаступлением. В ведомстве отметили, что объявлять о начале операции не собираются.

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