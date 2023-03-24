"Байден, ты не понял, что произошло?" Бабки из "отряда Путина" после визита Си Цзиньпина в Москву выдвинули "ультиматум" США. Видео

Российские пенсионерки из так называемых отрядов Путина записали новое безумное видео с критикой президента США Джо Байдена. Пособницы пропаганды "посоветовали" американскому лидеру "спрятаться в подвале и не высовываться", а также забрать все оружие у Украины вместе с ядерными боеголовками, "расставленными по всему миру".

Видео дня

Ролик с "активистками" появился после визита в Москву лидера Китая Си Цзиньпина. Фанаток Кремля воодушевило это событие, потому что, как утверждают они, "две мировые державы объединились". Кринжовым видео поделился Telegram-канал Obozrevatel.ua (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

"Байден, ты не понял, что произошло?" – спросила одна из бабушек, имея в виду визит китайского главы в РФ.

Безумные россиянки поставили Байдену "ультиматум": забрать все свои "военные запасы, технику, боеголовки – и вот туда, в подвал, в изоляцию". "Чтобы тебя и близко не было! Какая гадость, какой сатанизм!" – эмоционально возмутилась жертва пропаганды.

Вторая представительница "отрядов Путина" зачитывала текст не так артистично. Было видно, что ее речь была написана заранее. А третья пенсионерка вообще молчала и только иногда улыбалась – зато надела солнцезащитные очки и завязала большой бант на шее.

"Если ты не будешь играть по правилам России, ты окажешься в полной изоляции... Не рой яму России, сам туда попадешь", – пригрозили бабки президенту Соединенных Штатов Америки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия не получила от Китая желаемого обещания покупать гораздо больше газа, чем сейчас, заявили в Bloomberg.

– Американский Институт изучения войны также считает, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина прошли не совсем так, как рассчитывал глава Кремля. Президенту страны-агрессора не удалось обеспечить безграничное двустороннее партнерство с КНР, на которое он надеялся.

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