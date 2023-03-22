Путин не получил от Си Цзиньпина того, чего сильно хотел: в Bloomberg рассказали, на что уповали в России

Россия не получила от Китая желаемого обещания покупать гораздо больше газа, чем сейчас. Вместо этого Си Цзиньпин использовал визит в Москву, чтобы твердо выступить на стороне России против США.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что отсутствие прогресса в заключении крупных энергетических сделок, а также конкретики в других сферах экономического сотрудничества "свидетельствует об определенных колебаниях Китая относительно того, стоит ли сближаться с Россией".

"Си хочет избежать жестких экономических санкций, которые могут нанести ущерб китайской экономике. Но в то же время – сохранить Россию как партнера, который может дать отпор США и их союзникам... Китай хочет, чтобы Россия выжила, но не хочет, чтобы его считали полностью поддерживающим Россию", – говорится в материале.

"Сила Сибири – 2" подвисла

Аналитики обращают внимание: несмотря на ряд заявлений, четко очерчивающих общее противостояние Китая и РФ с США (в частности, призывы к расследованию взрыва газопровода "Северный поток", выражения обеспокоенности планами США и Великобритании сотрудничать с Австралией по атомным подводным лодкам), Си "даже не кивнул" в знак согласия на минимальный прогресс в строительстве газопровода "Сила Сибири – 2". Хотя, подчеркивается, этот трубопровод мог бы обеспечить Китай более дешевой альтернативой сжиженному природному газу.

Газопровод же весьма важен для РФ. Ведь в то время, как ее экспортная инфраструктура в основном направлена на запад, "Москва пытается продавать больше газа на восток".

"Путин заявил, что трубопровод был обсужден и почти все параметры сделки согласованы. Но совместные заявления были гораздо менее однозначными... Правительство Си сосредоточено на обеспечении диверсификации поставок – по сути, избегая европейской ошибки чрезмерной зависимости от России", – констатируют аналитики.

Более того, отмечают они, если Россия не сделает чрезвычайно выгодного предложения, Китай может ждать его сколько захочет. "Дополнительный газ из России не нужен, особенно после экономического спада, вызванного карантином", – объясняют авторы материала.

Что говорят в Кремле

В самой России уже отреагировали на материал в Bloomberg. Ожидаемо, его раскритиковали, назвав "малоквалифицированным вбросом".

"Bloomberg ведь дает сообщения, но не указывает ни источник, ничего. Это похоже на малоквалифицированные вбросы. Реальность совсем другая. Обсуждались вопросы расширения поставок", – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны "Большой семерки" (G7) с большой вероятностью не будут пересматривать ценовой потолок на российскую нефть на текущей неделе (с 20 марта). Причем даже несмотря на то, что сейчас РФ продает ресурс значительно ниже нынешнего уровня в 60 долларов.

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