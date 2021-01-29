В США заявили, что Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным
Президент США Джо Байден не сдерживался и "не скрывал совей обеспокоенности" в телефонной беседе с главой России Владимиром Путиным.
В частности, он однозначно выразил позицию Вашингтона по аресту российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает "Голос Америки".
По ее словам, во время беседы с российским лидером Байден затронул тему того, как власти РФ обошлись с находящимся в заключении критиком Кремля.
"Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения (силовиков) с протестующими", – заявила Псаки.
Напомним, что первые переговоры по телефону Байдена и Путина состоялись 26 января. Во время разговора американский лидер выразил поддержку Украине. Он отметил, что будет твердо защищать национальные интересы своей страны и союзников.
Позже Байден пошутил о первых телефонных переговорах с президентом РФ, забавно ответив на вопрос журналиста.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Офисе президента Украины отметили, что телефонный разговор Байдена и Путина является свидетельством возвращения новой американской администрации в мировую повестку с традиционными ценностями.
При этом у Путина признали серьезные разногласия с Байденом по Украине.
Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что Байден говорил с Путиным с позиции силы.