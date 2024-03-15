'Бахкают всю ночь!' Войска РФ размещают 'Грады' в жилых кварталах в Белгородской области. Перехват

Жители Белгородской области страны-агрессора России жалуются на российские оккупационные войска. Военные РФ после прорыва границы добровольцами размещают технику в жилых кварталах и открывают оттуда огонь.

Разговор россиян в Белгородской области удалось перехватить украинским разведчикам. Перехват опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Одна из россиянок пожаловалась, что "не могла спать всю ночь".

"А на перекрестке, не "Град", а как-то еще.. Додумались, на перекресток возле Кирпичного поставили "Грады". Как бахкают этим "Градом"! Я тоже ни грамма не спала сегодня всю ночь. Всю ночь! Это ужас один. И в Козинке тоже!" – сказала жительница Белгородской области.

Ранее в ГУР опубликовали перехват, в котором россияне пожаловались, что из Белгорода в Грайворонский район активно перебрасывают полицейских на фоне прорыва границы российскими добровольцами. На постах в Белгородской области выставляют больше людей.

Напомним, что российские добровольцы с формирований РДК и Легиона "Свобода России" анонсировали массированную атаку по путинским военным в Курской и Белгородской областях, которая должна начаться утром 15 марта. Они объявили об открытии гуманитарного коридора в этих регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 14 марта российские повстанцы продвинулись на десятки километров вглубь России. В РДК рассказали детали рейда в Белгородскую область.

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