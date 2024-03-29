Еще плюс две: российские самолеты снова сбросили авиабомбы на Белгородщину, людей эвакуировали

Российские военные самолеты снова сбросили авиабомбы на Белгородскую область. Очередные два ФАБ нашли в районе сел Безымено и Нечаевка, в первом случае жителей села эвакуировали, во втором решили эвакуацию не проводить.

Об этом пишет российское оппозиционое издание ASTRA. Всего, по данным журналистов, лишь за последнюю неделю в регионе было совершено 11 сбросов бомб.

Еще две авиабомбы в Белгородской области обнаружили 28 марта.

"ФАБ-250 была обнаружена в районе села Безымено утром 28 марта, сообщают источники ASTRA. Более 140 жителей села были эвакуированы. К вечеру авиабомбу вывезли и уничтожили. В этот же день ФАБ-500 нашли в селе Нечаевка. Уничтожать боеприпас планируют сегодня. Местных жителей не эвакуировали", – отмечено в сообщении.

Вместе с этими бомбами только за последнюю неделю в Белгородской области обнаружили минимум 11 упавших ФАБ.

В частности 500-килограммовая авиабомба 27 марта была найдена в районе села Бессоновка, уничтожили ее на следующий день.

А 20-21 марта сообщалось об еще двух ФАБ, упавших на Белгородскую область. Одну из них нашли в селе Введенская Готня, ее уничтожили на полигоне. Вторую, которой российские оккупанты пытались атаковать бойцов РДК и легиона Свобода России в Козинке, пилот "потерял" над селом Замостье.

"Фугасная авиабомба до сих пор лежит на выезде из села, потому что сапёры и спасатели не могут приступить к её извлечению из земли. Из-за суматохи, которая творится в Грайвороне в связи с атакой диверсантов и большим количеством разрушенных объектов, до бомбы никому просто нет дела. К тому же, это далеко не единственный ФАБ, упавший в этом районе за последние дни", – писало одно из российских изданий 22 марта.

Напомним, накануне стало известно, что в Белгородской области из-за атаки дронов погибли трое военных РФ. Также среди оккупантов есть раненые.

Один из беспилотников сдетонировал в селе Нечаевка, в результате чего погибли двое и пострадали еще двое военных РФ.

Еще два дрона атаковали населенный пункт Муром. Там ликвидирован один оккупант и ранен еще один. А в селе Цаповка в результате атаки "300-ми" стали 2 российских солдата.