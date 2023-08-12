'Августовское проклятие' возвращает войну на территорию РФ, откуда она и пришла, - CNN

В Россию возвращается "августовское проклятие". В этом году война, которую Россия развязала в Украине, возвращается на территорию страны-террориста, откуда она и пришла.

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Об этом пишет CNN. В прошлые годы август месяц в России часто встречали с долей осторожности, даже тревоги. Россияне шепотом говорили о своем "августовском проклятии", чтобы объяснить чрезвычайно большое количество смертельных аварий, террористических атак или вспышек войны.

Но в этом году "проклятие" вернулось в Россию с большей жестокостью. В частности, участились атаки на тыловые регионы РФ и Москву, в которых традиционно обвиняют Украину. "Проклятие" было ощутимо также в море. За несколько дней был уничтожен большой десантный корабль, а также танкер, транспортировавший топливо для оккупантов.

"Мы все шокированы тем, что это происходит здесь... Но мы не политики, поэтому не хотим комментировать", – сказала жительница Москвы в комментарии росСМИ.

Кроме того, в России происходят жесткие репрессии против инакомыслия, особенно в отношении критики войны в Украине.

Другие россияне, очевидно, решили бороться более радикально. В августе произошел беспрецедентный всплеск поджогов военкоматов по всей стране – по данным российских государственных СМИ, чуть более двух десятков атак всего за неделю.

Российские чиновники говорят, что эти люди попали якобы под влияние украинских агентов, заставляющих их совершать поджоги, выдавая себя за полицию или кредиторов. Но источник, связанный с одной из российских партизанских групп, отрицает, что россиян принуждают, и говорит, что Кремль хочет скрыть растущее недовольство в обществе.

"Если бы люди не были злыми на власть, они бы ничего не делали", – сказал источник.

Вторая неделя последнего месяца лета оказалась не менее опасной для РФ, чем первая, и с гораздо большим количеством погибших и раненых.

"Августовское проклятие России действительно вернулось", – констатировали в CNN.

Напомним, ранее в сети показали кадры, на которых видны повреждения российского десантного корабля "Оленегорский горняк", а также танкера SIG в Черном море. Они были атакованы украинскими морскими дронами. В частности, танкер SIG был поврежден ночью 5 августа морскими дронами в 30 милях от Керченского пролива. Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" был атакован 4 августа в Новороссийскской бухте. Как видно на опубликованных кадрах, пробоины в судах – значительных размеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что "бавовна" существенно повлияла на курортный сезон во временно оккупированном Крыму. Количество отдыхающих там россиян уменьшилось вдвое;

– россияне пожаловались на то, что их территорию атакуют беспилотники, взрывы из-за "сбития" которых не дают им спать. В этот раз причиной истерики стала атака якобы украинских БПЛА в Подмосковье, а также во временно оккупированном Крыму, 10 августа.