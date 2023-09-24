В Курской области снова 'хлопок': оккупанты плачутся из-за потерь

В воскресенье, 24 сентября, в российском Курске прозвучали взрывы. В РФ сообщили о работе ПВО.

Об этом стало известно из росСМИ. Россияне сообщили о "попытке киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА".

"24 сентября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, в ведомстве оккупантов добавили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью.

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Взрывы подтвердил и губернатор Курской области.

"В Курском районе вновь сработала система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие", — сообщил Роман Старовойт.

Тем временем авиаблогер-пропагандист Илья Туманов (Fighterbomber) намекает на прилеты в районе аэродрома.

"Что-то надо написать про Халино. Трудно тут что-то писать. Мои соболезнования, братья... Будем жить!", — написал Туманов.

Напомним, утром в воскресенье, 24 сентября, в Курске заявили об атаке беспилотников на админздание в центре города.

По данным источников OBOZREVATEL в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в Курске, предварительно, подверглось атаке здание ФСБ, а также нефтезавод недалеко от аэродрома.

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