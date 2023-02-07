''Армия закончилась, теперь умирать будем мы'': Кремль готовит россиян к большой войне

В то время, как в украинском информпространстве обсуждают вероятное новое наступление России, власти РФ действительно готовятся к большой войне – правда, уже на своей территории. И с каждым днем пространство для маневров сужается: по всей стране идут проверки бомбоубежищ, для критикующих решения Путина уже готовы ввести смертную казнь, а выехать из России – тот еще квест. Массовый психоз накануне новой волны мобилизации в РФ уже достиг максимального уровня.

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Что сейчас происходит в стране, армия которой почти год назад вторглась в Украину, читайте в материале OBOZREVATEL.

ПВО только на словах

Спустя почти 12 месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину все, по мнению большинства россиян, перевернулось с ног на голову. Вместо того, чтобы радостно пожинать плоды "успешного захвата Киева", теперь уже не исключают и ударов по Москве. На крышах админзданий по периметру Кремля установлены комплексы противовоздушной обороны, и это стало для россиян неприятным звоночком.

В целом сейчас во многих городах России царит атмосфера страха, которая вызвана как потоком цинковых гробов "защитников отечества", так и различными инцидентами – причем не только в приграничье, но уже и всего в 150 км от столицы РФ.

В понедельник утром российский сегмент Telegram истерил от сообщений о взрыве беспилотника Ту-141 "Стриж" под Калугой. Был ли он единственным – пока под вопросом, однако утверждения, будто не было никаких последствий, не соответствуют действительности – о чем и написал в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Реакцию на "атаку" в РФ можно назвать одним словом: шок. Если допустить, что беспилотник запустили из Украины, то беспрепятственный полет над Россией составлял 300 км. И это лучше всего свидетельствует о состоянии российской ПВО.

Россиян гонят под землю

Если ранее проверки бомбоубежищ проходили только в приграничных регионах, то теперь уже по всей России. Также все резко озаботились ремонтами. При этом модернизация бункеров проводится даже в 7000 км от линии фронта, подтвердил The Moscow Times высокопоставленный чиновник администрации одного из дальневосточных регионов.

На российском портале госзакупок опубликованы сотни тендеров на модернизацию укрытий в разных регионах РФ. Один из последних, как отметили журналисты OBOZREVATEL, – по ремонту двух бомбоубежищ на Гусиноозерской ГРЭС.

Это крупнейшая в Забайкалье электростанция конденсационного типа и одно из крупнейших предприятий Республики Бурятия.

А листовки о том, как "спастись от обстрелов", уже начали бросать в почтовые ящики россиян, как "письма счастья". Год назад они точно не рассчитывали на такой результат "победоносной войны".

Массовый психоз

Закручивание гаек привело к тому, что Россия все больше напоминает СССР по уровню цензуры и закрытости, а также вызвало массовый психоз. В том, что руководство РФ делает это намеренно, сомнений нет: главное – держать градус на уровне, чтобы "успешно бороться с врагом".

Дошло уже до того, что уехавших из страны и критикующих "гениальные" решения кремлевского диктатора не только заклеймили "предателями родины", но и готовы казнить. Предложение ввести в отношении "отщепенцев" смертную казнь внес депутат Госдумы РФ, единоросс Андрей Колесник.

Не отстают от власти и простые россияне, а их безумие уже сказалось на детях. Например, в городе Нолинск Кировской области 9-летнего мальчика назвали "украинцем" и избили на горке только из-за желто-голубой "ватрушки".

Мобилизация 2.0

Тем временем Кремль проводит подготовку к новой волне массовой мобилизации россиян для отправки на войну.

Под предлогом нехватки чипов россиянам прекратили выдавать десятилетние биометрические паспорта. Однако, как выяснили опппозиционные журналисты, на самом деле это политический шаг: власть просто пытается остановить бегство из страны.

Признаки грядущей мобилизации все отчетливее видят и студенты. Министерство просвещения разослало в университеты письмо, в котором говорится, что все российские учебные заведения должны проводить постоянную подготовку к тотальному призыву на войну.

Например, Томский государственный университет уже создал участок для оповещения о начале мобилизации. До этого мобилизационные отделы вузов начали собирать данные студентов и преподавателей.

Студенты не просто не в восторге от такого поворота, а шокированы: "Судя по всему, наша армия закончилась – теперь умирать будем мы".

Будет или нет очередное "большое наступление" оккупационной армии, сегодня не знает никто: Украина почти год отражает агрессию и планомерно утилизирует захватчиков. И будет это делать в дальнейшем. А теперь война коснулась и большинства россиян: правило бумеранга действует безотказно.