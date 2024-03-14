'Антивоенный' кандидат, блогер и не только: как Путин 'устранял' кандидатов в президенты РФ и что стоит за 'спектаклем'

С 15 по 17 марта в России состоится заключительный акт спектакля под названием "выборы президента РФ". Это действо лишено даже минимальной интриги и не зря среди самих же россиян получило название "выборы Путина": загадка заключается лишь в том, какую "явку" нарисуют на "выборах" в российском Центризбиркоме и какой процент "всенародной поддержки" – 80 или 90% – на этот раз удовлетворит аппетиты Кремля и его хозяина.

При этом "выборы" 2024 года в РФ ознаменовались тотальной зачисткой даже номинальных конкурентов для готовящегося к переназначению Владимира Путина: те немногочисленные "кандидаты", которых к выборам милостиво допустили, открыто заявляют, что не являются настолько "сумасшедшими", чтобы рассчитывать на победу. О "сбитых летчиках" избирательного процесса в РФ, а также о том, как российский диктатор "устранял" потенциальных соперников, пишет OBOZ.UA.

Выборы без выбора: как россияне "выбирают" президента

Неизменный инструмент демократии – выборы – в РФ давно утратили свой смысл и наполнение. От процесса, призванного обеспечить сменяемость власти, там осталась лишь форма, некий карго-культ. Что, впрочем, никак не мешает ни российским властям, ни населению этой страны, принимать участие в этом спектакле с давно прописанным финалом.

"Наши президентские выборы – это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Президент Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов", – заявлял пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков еще летом 2023 года.выбо

И, следует признать, для того, чтобы нарисовать нужные цифры, у Кремля есть все механизмы.

Так, президентские выборы в РФ проходят с периодичностью раз в шесть лет. В 2024 году основной этап голосования состоится 15-17 марта: такое решение в конце прошлого года приняли в ЦИК РФ. И, как показывает российская практика, растянутая на несколько дней работа избирательных участков облегчает манипуляции с бюллетенями, массовые вбросы и подмену документации.

Но для верности в Кремле ввели еще и электронное голосование, которое, по мнению правозащитников, существенно расширяет простор для подтасовки результатов. Ведь проконтролировать количество проголосовавших, а также то, что один избиратель голосовал всего один раз или что он выражал собственное мнение – невозможно. Наблюдатели проконтролировать процесс не могут, а предыдущие выборы показали: провластные кандидаты среди проголосовавших электронно, имеют оглушительную поддержку. При этом в той же Москве в электронном виде на одних из последних выборов проголосовали около 50% избирателей.

Но и на этом российские власти решили не останавливаться: они в этом году организовали также "досрочное голосование" в регионах, где объявлено "военное положение", в частности, на оккупированных территориях Украины, где по домам граждан ходили "представители избиркомов" с урнами и вооруженными оккупантами. Стартовали эти "досрочные выборы" еще с конца февраля – под предлогом обеспечения права отдать свой голос на выборах для жителей труднодоступных мест.

При этом с ноября 2023 года своим указом Путин существенно усложнил работу СМИ: на участки будут пускать представителей только "правильных" изданий, ограничения вводятся также на ведение фото- и видеосъемки во время выборов.

Впрочем, возмущаться массовыми манипуляциями и махинациями в ходе выборов будет особо некому: Кремль позаботился о том, чтобы в бюллетенях не было ни одной фамилии человека, способного хотя бы гипотетически составить конкуренцию Путину – к выборам допустили исключительно согласованные с администрацией президента РФ кандидатуры.

И кроме арестов или даже физического устранения, как случилось с Алексеем Навальным, в ход для этого идут и другие способы. В частности, "сбить" нежелательных кандидатов позволяет требование законодательства о сборе подписей за выдвижение на выборы: не менее 100 тысяч, если кандидата выдвигает политическая партия и не менее 300 тысяч для самовыдвиженцев.

Самовыдвиженки Екатерина Дунцова и Александра Тищенко

Неудачный поход на выборы президента РФ в 2024 году совершила 40-летняя самовыдвиженка – журналистка и экс-депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова. Ее, согласно решению ЦИК РФ, не допустили даже до этапа сбора подписей в поддержку выдвижения. "Зарубили" самовыдвиженку Дунцову на собранных ею подписях от членов инициативных групп, выступивших ее поддержку.

Именно к качеству этих подписей у членов ЦИК и возникли претензии. В частности, среди "более 100 нарушений в документах" в Центризбиркоме отметили то, что некоторые подписанты писали слово "да".

"В одном случае был использован рисунок кота", – сообщали провластные СМИ.

"Вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс. Любой опыт — все равно опыт", – заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, объявляя Дунцовой о том, что она не допущена к сбору подписей избирателей для выдвижения.

На этом же этапе из избирательной гонки выбросили 47-летнюю инженера, кандидата технических наук Александру Тищенко. В ее случае поводом для отказа ЦИК послужила неверная дата, проставленная нотариусом в одном из документов.

И Дунцова, и Тищенко пытались оспорить решение ЦИК в Верховном суде, однако, вполне прогнозируемо – безрезультатно.

Экономист Ирина Свиридова и бьюти-блогер Рада Русских

Несколько дольше удалось продержаться 37-летней экономисту Ирине Свиридовой. Ее на выборы выдвигала Демократическая партия России. Однако, как заявили в этой политической силе, Свиридова якобы не смогла собрать необходимое количество подписей в свою поддержку: их необходимо было собрать не менее 100 тысяч, при этом – не более 2,5 тысяч из одного региона.

"Мы уведомили ЦИК, что не будем сдавать подписи, поскольку не собрали нужного количества подписей, которые требовались, во всех регионах. Чтобы не отвлекать ресурс Центризбиркома и других государственных ведомств, мы подписи сдавать не будем", – сказал по этому поводу председатель партии Александр Зорин.

Также, как и водится среди "оппозиционеров" к действующей власти в РФ, он заявил, что ДПР на предстоящих выборах поддержит действующего президента РФ Владимира Путина.

Среди несостоявшихся конкуренток российского диктатора оказалась также блогер Рада Русских с полумиллионом подписчиков в соцсетях. Эта самовыдвиженка в РФ известна как бьюти-коуч и профессиональный визажист.

"Она также увлекается магией и эзотерикой, владеет двумя брендами косметики, позиционирует себя как эко-активистка и волонтер в приютах для собак. При этом в длинном списке ее интересов раньше никогда не была замечена политика", – рассказывало о "кандидатке" одно из российских изданий.

Сама она открыто заявляла, что не надеется не то что на победу, но и на то, что ей удастся собрать необходимые 300 тысяч подписей. Мол, выдвижение было ей необходимо, поскольку она "хочет обучиться политике", чтобы "поучаствовать в следующих выборах спустя много лет".

В отличие от Дунцовой и Тищенко, к сбору подписей избирателей Раду Русских в ЦИК допустили. Но заручиться необходимой поддержкой она не смогла.

"Антивоенный" кандидат Борис Надеждин

Российская оппозиция возлагала большие надежды на еще одного кандидата – Бориса Надеждина. Этот постоянный гость пропагандистских ток-шоу на федеральных каналах оказался единственным выдвиженцем, озвучивавшим хоть сколь-нибудь антивоенную повестку и заявлявшем о необходимости прекращения российской агрессии против Украины.

Вопреки ожиданиям, в ЦИК ему позволили собирать подписи избирателей. И российские либералы восторженно репостили видео с большими очередями россиян, по несколько часов выстаивавших на морозе, чтобы оставить свои подписи и помочь Надеждину преодолеть необходимый для регистрации кандидатом барьер в 100 тысяч подписавшихся.

В конечном итоге, как заявляли в ЦИК РФ, Надеждин собрал 104 734 подписи, из которых якобы были проверены 60 тысяч. В возглавляемом Памфиловой ведомстве забраковали 9 147 из них – свыше 15% при том, что поводом для отказа является 5% признанных недействительными подписей.

Основные претензии к подписям состояли в том, что где-то адрес написан с ошибкой (улица Мяковского вместо Маяковского, Ростов-на-Дому вместо Ростов-на-Дону и т.д.). Также в ЦИК заявили, что среди подписантов якобы есть умершие граждане. Возражения кандидата в расчет никто не принял, его попытки оспорить решение ЦИК ни к чему не привели.

"Тут стоят десятки миллионов людей, которые собирались за меня голосовать. Я на втором месте после Путина, в опросах набираю двузначные цифры, а вы мне рассказываете про 11 умерших", — возмущался после отказа в регистрации Надеждин, который, согласно опросам, мог рассчитывать на 4-5% голосов российских избирателей.

Кандидаты-"отказники"

В путинской России есть масса рычагов, надавив на которые, можно устранить потенциального конкурента. Так, к примеру, выразивший желание поучаствовать в избирательной гонке председатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов умудрился собрать необходимое количество подписей избирателей, а после – отказался от участия в выборах, сославшись на то, что имеет открытый иностранный счет, но не имеет Шенгенской визы, чтобы поехать и лично урегулировать вопрос.

Богданов написал заявление о выходе из президентской кампании, в ЦИК его оперативно удовлетворили.

"Я в ЦИК не первый год прихожу, хотелось бы остаться в хороших отношениях и не загружать лишней работой, которая ни к чему не приведет", – объяснял сам Богданов журналистам.

При этом он отметил, что его "никто лично не просил" поддержать чью-либо кандидатуру на выборах.

А вот еще одного "отказника", председателя партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина, похоже, "просили". Он собрал необходимое количество подписей изббирателей и даже сдал их в ЦИК – а после внезапно отказался от регистрации кандидатом и призвал своих сторонников, а также представителей всех политических сил в России "объединиться вокруг кандидатуры Владимира Путина".

"Нельзя дробить власть в трудный для Родины час в условиях противостояния с Западом, никакого раздвоения патриотических сил быть не должно. "Российский общенародный союз" принял решение поддержать национального лидера. Для нас остается незыблемой поддержка любых усилий власти России по защите русской цивилизации и интересов многонационального народа России. Наказ Путину от "Российского общенародного союза" такой: не останавливаться, завершить денацификацию и демилитаризацию Украины", – заявил несостоявшийся кандидат, который в ходе президентских выборов в 2018 году набрал аж 0,65 % голосов избирателей.

Среди перечисленных персонажей, на взгляд со стороны, нет ни одного, кто представлял бы для Путина и имеющейся в его распоряжении огромной административно-пропагандистской машины, хоть малейшую опасность. Однако Кремль решил не оставлять даже тени возникновения какой-либо угрозы для себя – и легко и непринужденно избавился от неугодных кандидатов, не встретив хотя бы малейшего сопротивления ни со стороны так называемой "оппозиции", ни со стороны "народа".

Так что "выбирать" россиянам придется между Путиным и совершенно "стерильными" и полностью подконтрольными Кремлю "оппонентами": коммунистом Николаем Харитоновым, соратником Жириновского Леонидом Слуцким и действующим депутатом Госдумы Владиславом Даванковым.

Напомним, 12 марта, за несколько дней до "выборов" Путина, в России устроили массовые облавы на художников и акционистов. По десяткам адресов в разных регионах РФ силовики врывались с обысками, многих забрали на допросы или задержали. С частью из задержанных потеряна связь.

Коллеги задержанных считают, что произошедшее – не что иное, как "акция запугивания". Мол, в Кремле вознамерились помешать возможному проведению в дни голосования антипутинских перфомансов.