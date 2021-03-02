Российскую колонию, где сидит Навальный, сняли с дрона. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости России
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Алексей Навальный в зале суда

Команда российского оппозиционера Алексея Навального нашла и показала колонию во Владимирской области РФ, куда отвезли отбывать наказание политика.

Как сказано на сайте Навального, официально правоохранители не отчитывались, куда перевели заключенного. Однако стало известно, что речь идет об исправительной колонии №2 в городе Покров (чтобы посмотреть видео, снятое дроном, доскролльте страницу до конца).

Журналисты заявили, что главное правило и суть этого учреждения – "ничего нельзя". Отмечается, что жесткие условия подтверждают люди, которые вышли из этого места заключения.

"Унижения, психологическое давление, физическое насилие, угрозы и полная изоляция. Это то, что в России называется "законным наказанием", путем к исправлению. Но на самом деле – это пытка", – сказано в сообщении.

Вход в колонию
Учреждение на карте

Исправительную колонию №2 также назвали одной из самых режимных "красных" зон.

"Здесь правят не арестанты (как в "черных" зонах), а администрация, ну и заключенные, которых эта администрация использует, как рабов", – отметили на сайте Навального.

Напомним, CNN заявил, что до 7 марта администрация президента США Джо Байдена якобы введет санкции против России в связи с отравлением и заключением Навального.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Учитывая домашний арест, российский политик должен провести в колонии общего режима 2,8 года.

  • Также он должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысяч).

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