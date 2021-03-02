Российскую колонию, где сидит Навальный, сняли с дрона. Видео

Команда российского оппозиционера Алексея Навального нашла и показала колонию во Владимирской области РФ, куда отвезли отбывать наказание политика.

Как сказано на сайте Навального, официально правоохранители не отчитывались, куда перевели заключенного. Однако стало известно, что речь идет об исправительной колонии №2 в городе Покров (чтобы посмотреть видео, снятое дроном, доскролльте страницу до конца).

Журналисты заявили, что главное правило и суть этого учреждения – "ничего нельзя". Отмечается, что жесткие условия подтверждают люди, которые вышли из этого места заключения.

"Унижения, психологическое давление, физическое насилие, угрозы и полная изоляция. Это то, что в России называется "законным наказанием", путем к исправлению. Но на самом деле – это пытка", – сказано в сообщении.

Исправительную колонию №2 также назвали одной из самых режимных "красных" зон.

"Здесь правят не арестанты (как в "черных" зонах), а администрация, ну и заключенные, которых эта администрация использует, как рабов", – отметили на сайте Навального.

Команда Навального сняла с дрона колонию во Владимирской области, куда политика доставили отбывать наказание по делу "Ив Роше" pic.twitter.com/c4ciHk7EQ9 — Дождь (@tvrain) March 1, 2021

Напомним, CNN заявил, что до 7 марта администрация президента США Джо Байдена якобы введет санкции против России в связи с отравлением и заключением Навального.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Навального задержали 17 января сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение из-за отравления "Новичком".

2 февраля оппозиционер получил приговор – 3,5 года в колонии общего режима по обвинению в несоблюдении условий испытательного срока по приговору от 2014 года – делу "Ив Роше".