У Байдена приняли решение ввести очередные санкции против России – CNN
Администрация президента США Джо Байдена якобы введет санкции против России в связи с отравлением и заключением оппозиционного политика Алексея Навального.
Это произойдет уже на текущей неделе (1-7 марта), передает CNN со ссылкой на два анонимных источника в администрации американского главы.
Заявляется, что ограничительные меры согласованы с Европейским Союзом. Они коснутся как физических, так и юридических лиц.
Собеседники СМИ сказали также, что новая администрация президента США стремится послать РФ "решительный сигнал" о важности прав человека.
Если США действительно введут в действие это решение, то указанные ограничения против России станут первыми для команды Байдена в таком роде и "зададут тон ее политике в отношении Москвы в будущем", пишет издание.
"Они [санкции] ознаменовали бы явный отход от подхода администрации Дональда Трампа, которая отказалась наложить штрафы за отравление и уклонилась от прямого противостояния России", – считают в CNN.
Напомним, Соединенные Штаты, в отличие от ЕС, еще не вводили никаких санкций, связанных с отравлением Навального.
Добавим, 27 февраля в США анонсировали новые санкции против России. В Белом доме проверяют информацию о том, причастна ли РФ к выплатам террористам "Талибана" денег за убийства американцев в Афганистане, а также к кибератакам хакеров на правительственные ведомства Штатов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля Московский городской суд приговорил Навального к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысяч).
Учитывая домашний арест, на котором оппозиционер находился, он должен провести в колонии общего режима 2,8 года.
После оглашения приговора в России вспыхнули массовые протесты, которые закончились задержанием множества митингующих и применением против них силы.
Мировая общественность осудила решение российских властей о лишении Навального свободы и потребовала его освобождения.