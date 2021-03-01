Администрация президента США Джо Байдена якобы введет санкции против России в связи с отравлением и заключением оппозиционного политика Алексея Навального.

Это произойдет уже на текущей неделе (1-7 марта), передает CNN со ссылкой на два анонимных источника в администрации американского главы.

Заявляется, что ограничительные меры согласованы с Европейским Союзом. Они коснутся как физических, так и юридических лиц.

Собеседники СМИ сказали также, что новая администрация президента США стремится послать РФ "решительный сигнал" о важности прав человека.

Если США действительно введут в действие это решение, то указанные ограничения против России станут первыми для команды Байдена в таком роде и "зададут тон ее политике в отношении Москвы в будущем", пишет издание.

"Они [санкции] ознаменовали бы явный отход от подхода администрации Дональда Трампа, которая отказалась наложить штрафы за отравление и уклонилась от прямого противостояния России", – считают в CNN.

Напомним, Соединенные Штаты, в отличие от ЕС, еще не вводили никаких санкций, связанных с отравлением Навального.

Добавим, 27 февраля в США анонсировали новые санкции против России. В Белом доме проверяют информацию о том, причастна ли РФ к выплатам террористам "Талибана" денег за убийства американцев в Афганистане, а также к кибератакам хакеров на правительственные ведомства Штатов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 февраля Московский городской суд приговорил Навального к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более $6,5 тысяч).