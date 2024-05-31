Агенты "Атеш" провели разведку воинской части в Астрахани и сделали предупреждение оккупантам. Фото и видео

В Астрахани (РФ) партизаны провели разведку воинской части страны-агрессора. Речь идет о в/ч 6688 (375 отдельный батальон оперативного назначения росгвардии, который входит в состав Южного военного округа).

Соответствующие фото и видео в пятницу, 31 мая, опубликовал Telegram-канал "Атеш". "Наши агенты продолжают следить за воинскими частями на территории РФ", – отметили участники движения сопротивления.

Партизаны идентифицировали некоторых должностных лиц из этой в/ч и зафиксировали их личные автомобили. Также было установлено количество людей, задействованных в дежурной службе, и расположение служебной техники на территории.

"Мы повсюду, и оккупантам не стоит расслабляться ни на минуту, где бы они ни находились", – предупредили в "Атеш".

Партизаны призвали патриотов присоединятся к их движению, чтобы помогать в борьбе за правду.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провел очередную успешную диверсию на российской железной дороге. На этот раз был уничтожен релейный шкаф в Ярославле, что создало неполадки в работе ж/д-станции "Полянки".

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