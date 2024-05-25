'Атеш' устроил диверсию на железной дороге в Ярославле, ею перевозили продукцию военных заводов РФ. Видео

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провел очередную успешную диверсию на российской железной дороге. На этот раз был уничтожен релейный шкаф в Ярославле, что создало неполадки в работе ж/д-станции "Полянки".

В "Атеш" утверждают, что проведенная диверсия усложнила транспортировку продукции военного назначения ряда российских заводов. Подробности и видео операции появилось в Telegram-канале движения.

"Агент нашего движения уничтожил релейный шкаф на железной дороге в Ярославле, что привело к неполадкам в работе ближайшей железнодорожной станции "Полянки". Ярославль — важный логистический узел, используемый россиянами в военных целях. Благодаря успешной диверсии мы усложнили транспортировку продукции военного назначения таких компаний, как "Ярославский радиозавод", Рыбинский завод "Сатурн", конструкторское бюро "Луч" и других", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" намекнули, что диверсия в Ярославле – дело рук агента из числа местных, добавив, что "в ряды нашего движения присоединяются всё больше россиян".

"Они активно борются против существующего рашистского порядка в их стране. Мы готовим десятки новых операций, которые приблизят конец путинского режима", – резюмировали в военном движении.

Напомним, накануне, 24 мая, в "Атеш" сообщили, что россияне эвакуируют своих военнослужащих из Джанкоя. В то же время они активно восстанавливают аэродромы в глубине Крыма. Таким образом они реагируют на успешные атаки Сил обороны Украины.

Также сообщалось, что агенты "Атеш" зафиксировали разгрузку эшелона техники в оккупированной Евпатории.