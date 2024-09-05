Агент "Атеш" разведал военный аэродром в Ленинградской области: что удалось узнать. Фото

В Ленинградской области России работают партизаны, которые помогают Украине бороться против страны-агрессора. Проведена разведка военного аэродрома "Левашово" на окраине Санкт-Петербурга, где базируется 33 отдельный транспортный смешанный авиаполк ВКС РФ.

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Операцию провел агент "Атеш". Соответствующие фотографии 5 сентября опубликовал Telegram-канал движения сопротивления.

Указанный военный объект Российской Федерации служит важной базой, обеспечивая поддержку авиационных операций. Также на аэродроме активно проводятся учебные полеты.

"В ходе разведки было установлено, что на аэродроме размещены транспортные и боевые самолеты, а также вертолеты, используемые для различных военных задач, включая переброску личного состава и грузов", – выяснили участники "Атеш".

Особое внимание партизаны уделили изучению усиленных мер безопасности и активности вражеской авиации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее агент "Атеш" провел разведку порта в Таганроге (РФ) и прилежащей к нему территории. Патриоты передали Силам обороны Украины данные о размещении важных объектов и узлов.

– Также партизаны узнали, где противник разместил одну из систем ПВО, которая прикрывает небо на подлетах к Москве. Технику оккупантов нашли в Калужской области в 100 километрах от столицы государства-агрессора.

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