Агент "Атеш" провел разведку порта в Таганроге: что удалось узнать. Фото

В Таганроге Ростовской области России действуют партизаны, которые помогают Украине бороться с оккупантами. Один из агентов разведал портовую зону Азовского моря в этом городе.

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Telegram-канал "Атеш" сообщил об этом 31 августа и показал фотографии, сделанные на местах. "Наш агент провел разведку порта в Таганроге и прилежащей к нему территории. Передал информацию о размещении важных объектов и узлов", – рассказали в движении сопротивления.

Таганрогский морской торговый порт – это важная часть транспортной инфраструктуры страны-агрессора. Он используется для логистической поддержки военных операций, включая транспортировку техники, боеприпасов, топлива.

Кроме того, в этом порту базируются военные корабли, обеспечивающие россиянам контроль над Азовским морем и прилегающими территориями.

Этот стратегический объект в условиях полномасштабной войны играет важную роль в обеспечении военных действий на юге Украины и на других направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Участник движения сопротивления разведал тренировочную базу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе (Крым, Украна). Подготовку перед отправкой на "СВО" захватчики проходят на полигоне в Гагаринском районе города.

– Ранее агенты "Атеш" провели разведку территории Казанского порохового завода в России. Патриоты несколько дней изучали вражеское оборонно-промышленное предприятие, охраняемое росгвардейцами.

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