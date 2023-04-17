'Есть явные приоритеты': Путин на встрече с Шойгу заговорил о войне в Украине и проверке боеготовности Тихоокеанского флота РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Кремль с докладом. Он отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о проведении второго этапа "внезапной проверки" Тихоокеанского флота РФ.

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В ответ российский диктатор назвал "приоритетом" войну РФ против Украины и попробовал пригрозить миру "использованием флота в других конфликтах на других направлениях". Об этом пишут кремлевские пропагандисты из так называемых СМИ.

В ходе доклада Путину Шойгу заявил, что на Тихоокеанском флоте РФ стартовал второй этап проверки. Группировка, сформированная в далекой морской зоне, осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач маневрирования и разведки обстановки.

"В соответствии с вашим решением с 14 апреля проводится внезапная проверка Тихоокеанского флота. К ней привлечено свыше 25 000 военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов", – сказал Шойгу.

Он также отметил, что завершающий этап проверки начнут с 18 апреля, когда корабельные ударные группировки совместно с береговыми дивизионами отработают нанесение ракетных ударов по условным целям. Для этого будут совершены учебные полеты стратегических ракетоносцев (которые могут запускать ядерные боезаряды) в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника.

Также Шойгу заявил, что "готовность к применению стратегических подлодок отработана в ходе проверки Тихоокеанского флота".

В ответ Путин не преминул в очередной раз выдать тираду о войне в Украине. Агрессивное вторжение и оккупацию части четырех украинских областей диктатор объяснил стремлением "защитить наших людей на Донбассе и других новых территориях".

"Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооружённых сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. Но задачи развития флота, в том числе, на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал. И поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить. И обратить внимание также и на развитие, подготовку подобных мероприятий на других флотах", – заявил диктатор.

Он также не смог удержаться от новых угроз ядерным оружием, использование которого в ходе проверки собираются имитировать оккупанты.

"Силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах других направлений", — выдал Путин.

Напомним, ранее 14 апреля в России заявили о начале внезапной проверки Тихоокеанского флота. Военные были подняты по тревоге в полном составе, после чего приступили к приведению в высшую степень боеготовности.

Основной целью соответствующих мероприятий Шойгу назвал наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника.

Руководителем проверки он назвал главнокомандующего ВМФ Николая Евменова. В рамках мероприятий флот выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, также будет задействована дальняя авиация.