Российским 'мобикам' на фронт прислали иконки с лицом Путина. Фото

Российским военным на фронт партия Госдумы "Единая Россия" отправила праздничные пайки в честь Пасхи. Кроме питательных круп и консервов, оккупанты получили своеобразные обереги – иконы для молитв с изображением диктатора Владимира Путина.

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Об этом у себя на Telegram-канале рассказала оппозиционерка в эмиграции Любовь Соболь. Она заметила, что даже у захватчиков, которые полностью одурманены пропагандой, подобный фортель высшего руководства РФ вызвал недоумение (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы думали, прислали нам, не забывают, праздник всё-таки скоро, а оказалось, что всё-таки не в празднике дело. Каким бы патриотом своей родины я ни был, но это уже полнейший п*здец", – передает автор публикации слова одного из "мобиков" из Оренбурга.

Путин руководит Россией уже больше 20 лет, поэтому неудивительно, что там развился колоссальный культ личности. Такое болезненное возвеличение диктатора может свидетельствовать о сложных и может быть необратимых социальных процессах в российском обществе.

Как сообщал OBOZREVATEL, смехотворные пенсионеры из "отряда Путина" обратились к президенту Зеленскому с требованием подписать капитуляцию. Они обвинили его в кровожадности и массовых смертях, а на фоне опубликованного накануне ролика, где солдаты РФ обезглавливают украинского воина, старые клоуны вызывают не смех, а отвращение.

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