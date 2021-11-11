11 ноября 1821 года (по старому стилю) в Москве родился Федор Михайлович Достоевский. Сегодня он принадлежит не только России, но и всему человечеству. Его произведения переведены на более, чем сто языков мира, и как писал другой одаренный прозаик Михаил Булгаков в романе "Мастер и Маргарита":

"Достоевский умер, - сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.

Протестую, - горячо воскликнул Бегемот, - Достоевский бессмертен!"

Это очевидно. Федор Достоевский до сих пор один из самых читаемых писателей в мире. Человек живет ровно столько, сколько о нем помнят. Он на то и классик, что его произведения актуальны по сей день. Что Федор Достоевский написал бы сегодня об обитателях Кремля и ГосДумы России? Скорее всего роман "Бесы". Или о советском и российском ГУЛАГе? Без сомнения "Записки из мертвого дома". О российский олигархах? "Братья Карамазовы". Что можно написать о российском обывателе, голосующим за Единую Россию и живущим в России? Вероятно, роман "Идиот". Достоевского превзойти невозможно. Он неподражаем. 4 летняя каторга за распространение "революционных" произведений Белинского сделала из него мыслителя и философа. Тюрьмы и ссылки помогают далеко не всем, а только особо талантливым. Достоевский прожил непростую жизнь и смог увидеть то, что оказалось недоступно другим. Даже роман "Игрок", где отражалась человеческая природа как ни в каком другом литературном произведении, актуален по нынешний день.

Видео дня

Если в Советском Союзе еще были талантливые и замечательные писатели , которых знал весь мир, то сегодня российская власть и олигархия отравили почву, где могут вырасти и творить писатели, композиторы, художники. Достоевский, живи он в современной России, оказался бы там, куда его послало самодержавие, - на каторге, в лагерях и ссылке .