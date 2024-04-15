'10 дней и поехали': оккупанты из Белгородщины сетуют на плохую подготовку в армии РФ. Перехват

Оккупантов, которые находятся в Грайворонском районе в Белгородской области, где российские добровольцы проводили рейд, практически не обучают. На подготовку дают всего десять дней.

На такое положение дел пожаловался один из военнослужащих армии страны-агрессора. Перехват его разговора с товарищем опубликовали на Youtube-канале Главного управления разведки Минобороны Украины в понедельник, 15 апреля.

"Ну, еще распределили по ротам.. В батальон определили, взвод.. Первый батальон, третья рота, третий взвод, первое отделение. Вообще солянка..." – недовольно сказал оккупант.

"Тут одни надводники, подводники есть, летчики есть. Стрелок..Должность стрелок. Едем, тут находимся 10 дней, завтра будет обучение: гранаты кидать, с пулеметов стрелять, с автомата.. Короче, 10 дней подготовка, и все, и едем..." – пожаловался россиянин.

В ГУР МО подчеркнули, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Ранее сообщалось, что в городе Грайворон Белгородской области, в районе которого проводили военную операцию российские добровольцы, ситуация остается напряженной. В населенный пункт не пускают женщин и детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородскую область страны-агрессора России, где проводили рейд российские добровольцы, оккупационная армия отправила чеченцев. Речь идет об оккупантах из чеченского спецподразделения "Ахмат".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!