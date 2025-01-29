За €7000 оформляли фиктивные медицинские документы: в Черновцах разоблачили схему незаконного увольнения и выезда военных за границу. Фото

В среду, 29 января, в Черновцах разоблачили очередную схему незаконного освобождения и выезда военных за границу. Там двое мужчин за 7000 евро оформляли фиктивные медицинские документы.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба. Задержанными оказались 24-летний экс-военный и его 49-летний отец-адвокат.

Мужчины подыскивали военнослужащих, желавших уволиться со службы, или уехать за границу, и предлагали им свои "услуги". Затем они оформляли им фиктивные медицинские документы и предлагали осуществить незаконную переправку.

В ГНСУ добавляют, что во время получения 7000 евро в Черновцах одного из злоумышленников задержала межведомственная группа, в которую входили ДБР и оперативники внутренней и собственной безопасности ГНСУ.

В ходе проведения следственных действий также изъяли $7500, €1450 и 90000 грн. Организатор схемы взят под стражу, продолжается установка всех причастных.

Ранее стало известно о том, что в Днепропетровской области разоблачена схема фиктивного оформления инвалидности для уклонения от мобилизации. Двум медикам и их сообщнику уже объявлено подозрение.

Как рассказывал OBOZ.UA, в Харькове разоблачили другую схему уклонения от мобилизации. В одном из ТЦК и СП предлагали желающим перевестись на военный учет в "нужный" военкомат, сменив место жительства на бумаге. За 70 тысяч гривен уклоняющие могли получать регулярные фейковые повестки, чтобы спокойно передвигаться по городу.

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