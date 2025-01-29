Даже не нужно было идти в ТЦК: в Харькове разоблачили схему уклонения от мобилизации. Фото и видео

В Харькове в одном из ТЦК и СП разоблачена схема уклонения от мобилизации. Преступники предлагали своим "клиентам" официально перевестись на учет в подчиненный им военкомат, на бумаге сменив место жительства, и там ежемесячно получать фейковые повестки – чтобы с ними можно было свободно передвигаться по городу.

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Делом занялось Государственное бюро расследований. Его пресс-служба сообщила, что уклонистам даже не нужно было ходить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, ведь все документы заполнялись без присутствия военнообязанного.

За перевод в нужный ТЦК и регулярную выдачу повесток "клиенты" платили 70 тысяч гривен.

Задержан посредник, которого организаторы сделки направили получить деньги от очередного уклониста. Сам фигурант также уклонялся от службы с помощью такой же схемы.

Его уведомлено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

За нарушение этой статьи можно сесть в тюрьму на срок до 8 лет (с конфискацией имущества).

"Проверяются действия работников ТЦК, в том числе руководящего звена. Проведен ряд обысков, в том числе в терцентре комплектования. Изъяты документы на новых "клиентов", которые изучаются", – добавили в ГБР.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона, который предлагает ввести уголовную ответственность за умышленную мобилизацию граждан, которые не подлежат мобилизации по закону. Также – за халатность при военно-врачебной экспертизе для умышленного признания человека пригодным к службе, если это не так.

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