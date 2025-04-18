На Закарпатье от взрыва гранаты погибли двое мужчин: появились детали трагедии

В селе Лалово Мукачевского района Закарпатской области произошел взрыв гранаты. В результате погибли двое мужчин.

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Об этом сообщила полиция области. По предварительной информации, 17 апреля в полицию обратилась 46-летняя жительница Берегово.

Она рассказала, что нашла мертвыми своего мужа и брата в доме в Лалово. На место происшествия сразу выехали правоохранители.

В ходе следственных действий выяснилось, что погибшие – 45-летний местный житель и 46-летний житель Берегово – накануне вместе распивали алкоголь. В какой-то момент один из них, вероятно, неосторожно вытащил чеку из гранаты Ф-1. В результате взрыва оба мужчины были смертельно ранены.

На месте происшествия полиция обнаружила части боеприпаса – в частности, рычаг и кольцо с чекой. Местные жители подтвердили, что в ночь на 16 апреля слышали громкий звук, похожий на взрыв, но в полицию не обращались.

Дело внесено в ЕРДР по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 115 с отметкой "очевидное убийство" и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами). Расследование продолжается.

На месте работали следственно-оперативная группа, криминалисты, взрывотехники и кинологи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, угрожал собственной матери гранатой. Событие произошло из-за конфликта между родственниками.

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