"Дыры" вместо квартир и фото на руинах: в Киеве на Виноградаре продолжаются поисково-спасательные работы

В Подольском районе Киева продолжаются поисково-спасательные работы в доме на Виноградаре, по которому накануне попала российская ракета и унесла жизни мирных жителей. В настоящее время специалисты расчищают завалы.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Работы продолжаются уже более суток.

Что известно

Так, на Виноградаре продолжаются поисково-спасательные работы в доме, в который 6 июля попала ракета во время комбинированной массированной атаки РФ по Киеву. Спасатели расчищают завалы и вывозят обломки с места трагедии.

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Кроме того, специалисты начали откачивать воду из воронки, образовавшейся в месте попадания, а коммунальные службы убирают мусор возле гаражей, которые также сильно пострадали в результате атаки. На месте также продолжают находиться полицейские.

Стоит добавить, что на данный момент поисково-спасательные работы в Дарницком районе завершены. Всего на месте попадания в многоэтажный дом погибло 11 человек. Разбирано и вывезено 300 м³ строительных конструкций и мусора.

Что предшествовало

В ночь на 6 июля государство-агрессор РФ вновь устроило масштабный обстрел, ключевой целью которого был Киев. В городе после ракетных и дронных ударов зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, в результате массированного российского удара по Киеву в ночь на 6 июля погибла целая семья — отец, мать и их сын. Их тела обнаружили в подъезде разрушенного дома в Подольском районе.

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