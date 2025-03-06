В Киевской области мужчина во время конфликта угрожал матери гранатой. Подробности и фото

В Фастовском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, угрожал собственной матери гранатой. Событие произошло из-за конфликта между родственниками.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним обратилась жительница села Плесецкое и сообщила, что сын угрожает ей взрывным устройством.

"На место происшествия немедленно прибыли работники Фастовского управления полиции и в ходе неотложного обыска в помещении изъяли корпус гранаты Ф-1 с запалом к ней", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении по факту хранения боевых припасов. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.

Напомним, в Дарницком районе Киева мужчина открыл стрельбу в парке Партизанской славы. Нарушителя оперативно задержали и разоружили.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, устроил стрельбу в центре Киева. Злоумышленник начал приставать к прохожему, а затем несколько раз выстрелил.

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