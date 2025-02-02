В Одессе поймали агента ФСБ, который шпионил за кораблями ВСУ: фото

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который по заданию российских оккупантов шпионил за кораблями ВСУ. Злоумышленник разведывал пункты базирования и маршруты движения кораблей вблизи Одесского морского порта.

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За сотрудничество с захватчиками мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, оккупанты планировали использовать полученные данные для подготовки боевых операций в морской зоне с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе. Чтобы направить вражеское оружие в обход украинской противовоздушной обороны, агенту приказали выявить огневые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны.

Для сбора разведданных предатель объезжал побережье областного центра на собственном авто и скрыто делал фото и фиксировал геолокацию военных объектов на телефон. Собранные сведения он мессенджером передавал своему куратору.

Сотрудники СБУ пошагово задокументировали преступления агента и задержали по месту жительства в Одессе. Также Служба безопасности провела комплексные меры по обеспечению позиций Сил обороны в южном регионе.

Во время обысков в квартире задержанного обнаружен мобильный телефон и компьютер, которые злоумышленник использовал для коммуникации с ФСБ. По данным следствия, предателем оказался 37-летний безработный одессит, попавший в поле зрения оккупантов, когда искал быстрые заработки на Telegram-каналах.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине задержали членов так называемого "повстанческого движения", которые пытались дестабилизировать ситуацию в стране. По заказу РФ злоумышленники планировали создать протестные движения в нашем государстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области будут судить 32-летнего жителя поселка Ковшаровка Купянского района, который сотрудничал с российскими спецслужбами. Он передавал врагу разведданные о дислокации Сил обороны Украины и пытался поджечь автомобиль защитника.

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