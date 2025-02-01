В Украине разоблачили пророссийское 'повстанческое движение', которое занималось дестабилизацией. Фото

В Украине задержали членов так называемого "повстанческого движения", которые пытались дестабилизировать ситуацию в стране. По заказу РФ злоумышленники планировали создать протестные движения в нашем государстве.

Видео дня

Также фигуранты призывали граждан Украины уклоняться от мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, задержанные оказались членами прокремлевской организации "Рабочий фронт Украины". Под предлогом распространения неокоммунистических идей они агитировали украинцев восставать против власти и складывать оружие перед российскими оккупантам.

Граждан призывного возраста задержанные призывали уклоняться от мобилизации, а действующих военнослужащих – не выполнять приказы командиров и совершать дезертирство. Также агитаторы предлагали украинским защитникам объединяться в так называемые "солдатские комитеты" для коллективного отказа от участия в боевых действиях на фронте.

Для распространения кремлевских нарративов злоумышленники создали страницы своего объединения в разных соцсетях, где на них подписалось более 30 тыс. человек. Кроме этого, предатели расклеивали по улицам украинских городов агитационные листовки с QR-кодом вражеской организации и призывами к срыву мобилизации. Для печати пропагандистских материалов фигуранты оборудовали подпольные "типографии" прямо в своих домах.

Служба безопасности задержала 5 организаторов вражеских ячеек во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях. Все задержанные являются местными жителями от 20 до 32 лет. Часть из них – студенты, другие – работники предприятий или безработные, действовавшие при координации представителя из России, так называемого "профсоюзного куратора".

Во время обысков у фигурантов обнаружены оптовые партии вражеской пропаганды, коммунистическая литература, компьютеры и мобильные телефоны с поличным.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Трое фигурантов находятся под стражей. Двум другим – суд назначил круглосуточный домашний арест с ношением электронного устройства.

Напомним, в столице задержана агентка РФ, которая, по информации следствия, должна была устроить масштабный теракт в центре Киева. Злоумышленница готовила подрыв взрывчатки у здания одного из структурных подразделений СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители и спецназовцы предотвратили террористический акт в центре Житомира, который по заказу страны-агрессора РФ пытались совершить двое парней из Днепропетровщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!