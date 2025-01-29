Сливал места дислокации ВСУ и пытался уничтожить авто: в Харьковской области будут судить агента РФ. Фото

В Харьковской области будут судить 32-летнего жителя поселка Ковшаровка Купянского района, который сотрудничал с российскими спецслужбами. Он передавал врагу разведданные о дислокации Сил обороны Украины и пытался поджечь автомобиль защитника.

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Мужчину обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и покушении на умышленное уничтожение или повреждение транспортного средства (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Предатель официально нигде не работал, а администрировал пророссийский Telegram-канал, где распространял вражескую пропаганду и призывал сообщать о расположении украинских военных.

"Имея антиукраинскую позицию, мужчина администрировал пророссийский Telegram-канал, где публиковал сообщения о "ситуации" в районе", – отметили в прокуратуре.

Мужчина вышел на контакт с представителями Минобороны РФ и наладил сотрудничество с российскими спецслужбами, курирующими агентурную сеть на Купянском направлении. По их указаниям он собирал информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Сил обороны Украины.

Собранные сведения он передавал через пометки на картах и публиковал в Telegram-канале, что позволяло российским военным совершать прицельные удары по украинским позициям.

В июле 2024 года изменник получил новую задачу – уничтожение автомобилей украинских военных. Российский куратор пообещал вознаграждение, которое планировал перечислить на карточку матери подозреваемого. Женщина выехала в Россию после деоккупации Купянщины в 2022 году и живет в Воронеже.

В августе 2024 года обвиняемый облил зажигательной смесью автомобиль Volkswagen Sharan, принадлежавший украинскому военнослужащему. На заднем стекле он оставил лист с надписью "За Гуево" (Гуево – село в Курской области РФ). Однако поджечь авто вражеский агент не смог – в этот момент его заметил владелец машины, и тот скрылся с места происшествия.

Злоумышленник был задержан осенью 2024 года. Он находится под стражей и ожидает суда в Червонозаводском районном суде Харькова. Ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Харькове осудили двух российских агентов, которые работали на врага и передавали информацию о Силах обороны Украины. Работник местного банка получил 10 лет заключения, а жительница города – 11.

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