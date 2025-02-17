В Николаеве задержан работник ТЦК, который требовал 'выкуп' за мобилизованных. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали "на горячем" сотрудника Николаевского РТЦК и СП, который с сообщником требовал деньги из семей военнообязанных. Им сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Об этом сообщили в ГБР. Отмечается, что сейчас идет следствие, устанавливают всех лиц, причастных к сделке.

Задержанные требовали деньги у родственников мужчин, которых доставляли в центр комплектования для проверки военно-учетных документов. Если за ними приезжали их родные, то к ним подходил гражданский подельник работника ТЦК и предлагал за деньги "решить вопрос".

Дельцы обещали повлиять на должностных лиц ТЦК и отпустить военнообязанного домой. За это требовали 4,5 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали их 13 февраля во время получения денег за такую "услугу" от родственников мобилизованного, уже вступившего в ряды ВСУ. О том, что с его семьи требовали "выкуп", он узнал только после задержания злоумышленников.

Задержанным сотруднику ТЦК и его сообщнику поставлено в известность о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области разоблачили схему нелегальной переправки уклонистов за границу. "Услуга" за пересечение границы Украины вне пунктов пропуска стоила 12 тысяч долларов.

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